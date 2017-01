Por concluir la primera vuelta del Torneo de Copa Fut 7

Francisco Hernández, Zamora

Se jugó la penúltima jornada antes de terminar la primera vuelta, ya algunos equipos comienzan a encarrilarse con miras a posicionarse para pelear por el título, algunos se están quedando estancados, los resultados de algunos encuentros fueron inesperados.

En el caso de Rec. Barrera vs Real Zamesta, un 4 a 4, donde todos esperaban la victoria de Rec. Barrera, pero solo se conformó con el punto extra, los de Sergio se fueron con solo un punto, el punto que gano Real Zamesta le sirvió pues combinado con la derrota de Fc Hermanos suben a las quinta posición de su grupo.

Los que vienen en repunte son el equipo de Real Pomada de los hermanos Velázquez, le sacaron la victoria a los del Prof. Moy, el equipo de Atlético Automas, por marcador de 4 a 2.

En tanto Grillers FC vs Pescadería Hidalgo fue un encuentro cerrado y de mucha fricción entre estas dos escuadras, el marcador lo dice todo un 2 a 1 a favor de Grillers Fc, partido que se jugó a las en la cancha 1, dos equipos que como lo dijimos se caracterizan por jugar fuerte, pero limpio al balón, buen comportamiento de Salvador Martínez “El Viejo”, Tomas Roy limitado por la gente que tiene pues están lesionados y “El Conde” nunca apareció.

En un partido que se disputo bien el balón y los dos equipos se dedicaron a jugar, trabajando bien sus líneas defensivas y ofensivas el Vergel, con nueva piel y el equipo de Dentadel, de “Toño”, empataron 3 a 3 y el punto extra se lo llevo Vergel Fc. Al fallar el jugador de Dentadel el penal decisivo.

Otra derrota más para los de la “Guadalla”, Pinturas PPG sumó dos derrotas consecutivas y esto los pone en la posición 6ta de su grupo, si en este momento se terminara la el torneo ellos no entrarían a la liguilla, tendrá que poner mano dura la “Guadalla” y sus jugadores ponerse las pilas pues se está poniendo difícil la situación en este grupo.

Y en el encuentro donde se disputaba el primer lugar del grupo uno entre los equipos de Kloster vs Dep. Vázquez, Chuy estratega del equipo Kloster tuvo que mover muy bien sus cartas pues sabía que se estaban peleando el primer lugar del grupo y jugaban con el campeón de Liga del torneo pasado, los dirigidos por Rafita el equipo de Dep. Vázquez mostró oficio, Klosters jugó bien el balón llegando el partido a estar empatados pero al final cae el gol que marco la diferencia en el marcador a favor del Dep. Vázquez para quedar 6 a 5 con este resultado Dep. Vázquez se va a primer lugar del grupo con 16 puntos y Kloster se queda en la segunda posición con 14 unidades.

OTROS RESULTADOS:

HALCONES DEL DUERO 3 – 11 MOBIL 1 LUB EXPRESS VENADITOS FC (1) 6 – 6 DAZA

BAZAAR JUNIORS 0 – 2 LA CUCACHA PROGRESO FC 9 – 1 BORUSSIA

LA ROMA 5 – 6 DEP. CANABBIS IGLU SPORTING 6 – 4 FC HERMANOS

VODKA JR 1 – 2 PORTUGAL DEP. GALVAN 4 – 5 CACHORROS AC