Ponen en funciones primer lactario público en oficinas del Ayuntamiento

-El objetivo es generar un cambio de cultura sobre práctica mamaria de infantes

-No podemos cerrar la puerta a una actividad que da vida, por prejuicios: Regidora de Salud

-También hicieron Feria de la Salud en la plaza principal

Oscar De La Rosa, Zamora

Fue puesto en funciones el primer lactario público para que madres de familia puedan amamantar a sus hijos sin problema alguno, ya que el espacio será exclusivo para esa actividad maternal. El objetivo es generar un cambio de cultura sobre la práctica mamaria de infantes que actualmente es un tabú entre la sociedad.

“No podemos poner dificultades a las mujeres que optan por llevar a cabo esos procedimientos para alimentar a sus hijos, principalmente quienes son madres trabajadoras que por alguna razón deben hacer la práctica aun cuando no estén propiamente en los hogares con sus hijos”, puntualizó Alejandra Espinoza Aguilera, regidora de salud, en el marco de la inauguración de dicho espacio.

El lactario funcionará durante 5 días a la semana de las 8:00 a las 15:00 horas. Habrá una vigilancia especial para que las mujeres no sean objeto de señalamientos o acoso por parte de varones, por lo que tendrán la seguridad de que el espacio será utilizado únicamente con los fines mencionados.

“Amamantar a un menor por necesidad debe ser una acción tomada como un acto de responsabilidad. Es parte de un proceso para mantener la vida de recién nacidos, así que los prejuicios quedan a un lado en esta actividad”, subrayó la funcionaria municipal.

En ese contexto, también pusieron en marcha una Feria de la Salud en la que instalaron módulos para ofrecer servicios para la detección de diabetes, hipertensión, obesidad, nutrición, adicciones, higiene y salud bucal, sida y aplicación de diferentes vacunas, principalmente contra la influenza estacional, cuyos padecimientos son comunes por la disminución de temperatura.

Durante el evento participaron instituciones como el Centro de Integración Juvenil, Hospital General de Zamora, DIF Municipal, Centros de Salud, Cruz Roja, IMSS, ISSSTE y personal de la Jurisdicción Sanitaria N° 2 para ofrecer asesoría y atención a la población asistente.

“Con esta actividad pretendemos que la población tome conciencia sobre temas como prevención de accidentes e incendios que son comunes en esta temporada invernal, primeros auxilios para actuar en caso de contingencia, beneficios en infantes a partir de la lactancia materna y métodos de anticoncepción para evitar embarazos a temprana edad”, subrayó.

Finalmente dijo que las acciones de salud serán una permanente a través del consejo municipal, debido a que mantendrán las reuniones para atender a cada una de las situaciones que se generen en materia sanitaria en esta localidad.

Numeraria

50 personas acudieron al acto inaugural

5 días a la semana operará lactario público