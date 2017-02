Pondrán en marcha programa para recuperar confianza de turistas en Zamora

-Mantendrán esquema de guía de turistas, hoteles comienzan a demandar servicio

-También buscarán que empresarios obtengan distintivos para operar negocios con calidad

-Situación de inseguridad ahuyentó a visitantes del Estado: Regidora de Turismo

Oscar De La Rosa, Zamora

Será puesto en marcha un programa de acciones para recuperar la confianza de los turistas en Zamora, debido a que la situación de inseguridad que atraviesa el Estado en su totalidad, situación que en parte ahuyentó a los visitantes al no sentirse resguardados por las condiciones que son ofrecidas en el municipio.

“En el sector restaurantero y hotelero, hacen referencia a una preocupación sólida por la disminución de turistas. El turismo en Zamora es de negocios y por ese lado no se ha visto una caída tan drástica en lo que respecta a ocupación y prestación de servicios, pero sí debemos hablar de dar garantías a nuestros visitantes”, puntualizó Teresa Mora Covarrubias, regidora de turismo.

Aseguró que tras una reunión con el director de policía y tránsito, Romualdo Albiter Rebollar, se presentaron informes sobre una disminución en la cantidad de índices delictivos en el municipio, por lo que es posible que se recupere la confianza para que los turistas puedan vacacionar en esta localidad.

“Es un tema delicado; sin embargo, consideramos, junto con los empresarios, de que es momento de caracterizar al municipio por los atractivos turísticos que ofrece, más que por las cosas negativas que ocurren y que nos estigmatizan para generar desconfianza entre la población”, mencionó.

Aseguró que parte de las acciones consistirán en mantener el programa de guías de turista en el municipio. Cuentan con 8 jóvenes plenamente capacitados por el presidente del Consejo Municipal de la Crónica, Jesús Álvarez Del Toro, para ofrecer el servicio a los visitantes.

“Hemos logrado consolidar la ruta religiosa, que consiste en la visita a varios templos que están ubicados en el municipio. Nos tardamos un promedio de 90 minutos en el trayecto; sin embargo, hacemos las programaciones respectivas para que pueda ser atendido el mayor número posible de turistas”, dijo.

Comentó que también establecerán un trayecto turístico por la zona agrícola de la localidad, con el propósito de que las personas conozcan más sobre la producción de berries, que no deja de ser otro atractivo para los visitantes principalmente quienes gustan de acudir a los restaurantes locales.

Agregó que también trabajarán para continuar con los trabajos para que hoteles y restaurantes puedan obtener los distintivos de higiene, punto limpio, modernidad y atención al cliente, mediante recursos emanados de programas federales, con el propósito de que los interesados únicamente cubran una cuota mínima.

“En el momento que la totalidad de los giros ofrezcan esas condiciones, habrá un sello distintivo con los turistas que nos permitirá ofrecerles servicios con base en sus expectativas de viaje para descansar en el municipio”, finalizó.



Numeraria

1 vez por semana se reúne con hoteleros y restauranteros para trabajar en el tema