Polleros prevén alza notoria en sus ventas

Oscar De La Rosa, Zamora

Los comerciantes dedicados a comercializar el pollo estiman un aumento de hasta 50 por ciento en sus ingresos, lo anterior debido a que consideran que la temporada de cuaresma favorecerá la mejora en las ventas de los locatarios para hacer frente a la crisis económica a la que se enfrentaron a inicios de año por la inflación generada en la economía del país.

“Fue un arranque de año complicado para nosotros, porque incluso varios compañeros dudaron de mantenerse activos en sus comercios. Tuvieron que echar mano de recorte de algunas fuentes de empleo para poderse mantener en la competencia local”, puntualizaron comerciantes abordados por EL INDEPENDIENTE.

El kilo de carne de pollo para esta temporada se mantendrá en un precio de 55 pesos. No ha sufrido variaciones, pese a que se ha registrado un incremento en los costos de combustible, servicios y en la compra de animales.

De manera mensual, los comerciantes gastan un promedio de 20 mil pesos para mantener en activo sus negocios; sin embargo, las ganancias nunca son suficientes, para que puedan surtir el producto, ya que el compromiso de los locatarios es ofrecer productos del día y no refrigerados como lo hacen algunas tiendas de cadena nacional.

“Esa es la gran diferencia entre nosotros y los establecimientos comerciales. Por ello se hace necesario que las personas consuman lo que en este municipio se produce; además de reactivar la economía local, contribuyen a la manutención de diferentes fuentes de empleo”, aseguraron.

Finalmente informaron que por el momento no está previsto un aumento en el precio de la carne de pollo; sin embargo, no descartaron que se presente esa posibilidad en la medida que siga el aumento de varios insumos que utilizan para poder ofrecer el producto a los consumidores.



