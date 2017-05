Podrían quedar fuera del programa Fondo de Apoyo a Migrantes

-Único beneficiado del 2016 no comprobó la aplicación del recurso



Elena Rojas, Jacona

Este 2017 Jacona podría quedar fuera del programa Fondo de apoyo al Migrante (FAMI), mismo que garantiza un apoyo económico de 25 mil pesos por persona por parte de la Secretaría del Migrante dirigido a los deportados del vecino país que deseen emprender algún negocio, informó Sergio Vega Ramírez, director de Atención al Migrante en el municipio de Jacona.

Lo anterior debido a que en 2016 se logró beneficiar a una persona a través de este programa para que invirtiera dicho recurso en algún negocio, sin embargo, nunca presentó las facturas de comprobación de la ejecución del mismo, por lo que se corre el riesgo de que este año no se implemente el citado programa.

Indicó que en lo que va de este año ya se han acercado a la dirección que encabeza por lo menos 5 migrantes deportados, quienes han solicitado dicho fondo, “esperemos no quedar fuera de este beneficio, ya que se podrían ver afectados muchos migrantes deportados. La mayoría de ellos tienen familia y son desterrados del vecino país sin ahorros y es difícil volver a comenzar sin alguna ayuda económica”.

El programa tiene muchas bondades, pues además de coadyuvar a reactivar la economía local, impulsa el autoempleo y mejora la calidad de vida de las familias. El programa está enfocado exclusivamente a poyar a los migrantes deportados.

Dijo que aún se desconoce la fecha en que la Secretaría del Migrante dé los resultados de que municipios sí podrán acceder al beneficio, “los municipios beneficiados, previamente, tendrán un taller de capacitación para evitar que se incurran en problemas como los suscitados en 2016, en caso nuestro de falta de comprobación del recurso. Al parecer habrá cambios en la reglas de operación del citado programa. Ahora será el gobierno quien decida dónde comprar la mercancía”.

Aunque no tiene una estadística certera sobre cuántos jaconenses son deportados mensualmente de los Estados Unidos, admitió que este fenómeno ha ido en incremento por el efecto Trump, respecto al año anterior, “mientras que en 2016 solo tuvimos una persona deportada que solicito el FAMI, este año van 5 personas (hombres de entre 20 a 30 años de edad) que lo solicitan”.

“No se han reportado redadas masivas en los Estados Unidos. Considero que los principales factores por los que han sido deportados son por estar en el lugar equivocado y hora equivocada o por cometer una infracción de tráfico y el policía lo reporte a migración o que lo paren en la calle y lo investiguen. Son muchos factores que pueden obligar a que lo regresen a México “, concluyó.

Numeraria

5 Migrantes deportados han solicitado en Jacona un fondo económico (FAMI)