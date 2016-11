Podría haber hoy paro en el servicio del transporte público

-Trascendió que a partir de las 9:00 horas suspenderían el servicio

-Concesionarios argumentan que ya no soportan invasión de itinerario de rutas foráneas

-Sin respuesta de autoridades nos obligan a tomar estas decisiones: José Luis Ramírez

Oscar De La Rosa, Zamora

El servicio de transporte público podría quedar suspendido a partir del día de hoy. Concesionarios del sector aparentemente cumplirán con la amenaza de paralizar el servicio, ante la falta de respuesta a su petición de retirar a unidades de las rutas foráneas del itinerario establecido en el municipio para atender a los usuarios.

Se estima que habrá una afectación para alrededor de 50 mil usuarios ubicados entre los municipios de Jacona y Zamora, principalmente estudiantes y amas de casa que son quienes más utilizan el servicio para trasladarse a sus actividades cotidianas. Trascendió que en punto de las 9:00 horas será paralizado el servicio a nivel estatal.

El argumento de los concesionarios es que la falta de atención llegó a un límite donde se vuelve insostenible para el sector ese tipo de irregularidades, ya que las rutas de transporte de Chavinda, Ecuandureo, Tarecuato y de la Cañada de los Once Pueblos deberían permanecer en la Central Camionera y no levantar pasajeros en puntos que se encuentran en la zona urbana.

“Sin la respuesta de las autoridades competentes, nos obligan a tomar este tipo de decisiones. No es una decisión aventurada por parte de nosotros; hay una justificante sustentada porque han sido múltiples las ocasiones que acudimos a solicitar la atención de las autoridades del gobierno municipal y del Estado; nunca recibimos una respuesta contundente”, informó José Luis Ramírez Victoria, presidente de la unión de transportistas del valle de Zamora.

Comentó que la decisión la han analizado a profundidad con quienes pertenecen a la unión de transportistas y aclaró: “no es culpa de nosotros llegar hasta este nivel; es responsabilidad de quienes no nos atendieron a tiempo”.

Reveló finalmente que una de las intenciones de la toma de transporte es hacer eco ante la Comisión Coordinadora de Transporte (COCOTRA) para que haya solución definitiva a su petición que, incluso, figura en leyendas colocadas en las unidades de servició público.

Numeraria

-11 rutas de transporte público integradas a la unión