Pocos enfermos de cáncer infantil tienen diagnostico a tiempo

Michoacán es de los estados con mayor incidencia de cáncer infantil principalmente leucemia. Hasta Febrero del 2016 se tenían registrados 1 mil 500 casos en el estado, de acuerdo a información de la secretaria de salud. Lamentablemente solo el 1 por ciento de la población que lo padece tiene un diagnostico a tiempo, señaló Ernestina Bermejo García, presidenta del Colegio de Químicos del Valle de Zamora AC.

Y es que desafortunadamente, dijo, los pacientes que presentan esta terrible enfermedad no llegan con tiempo al primer contacto de atención médica, que en este caso son los químicos, “una detección oportuna puede salvar vidas”.

Agregó que las personas con este padecimiento o sus familiares, muchas veces hacen desidia de acudir al médico, al desconocer que presentan esta patología y ante la sintomatología: dolor de huesos, pérdida de apetito, cansancio, caída del cabello, optan por comprar medicamentos que alivian el dolor y no se dan cuenta que se trata de un problema verdaderamente serio que en muchas de las veces los lleva a la muerte.

“Las personas deben estar conscientes de acudir a su médico periódicamente. Una vigilancia constante nos ayuda a tener una vida de calidad”. Dijo que factores como los insecticidas, pesticidas; así como una mala alimentación, son los culpables de esta alta incidencia de leucemias en la entidad.

Así lo expresó ayer al ponerse en marcha el Quinto Congreso Estatal de Químicos Clínicos de Michoacán, que también se desarrolla hoy y mañana en las instalaciones de conocido hotel de la ex villa de las flores con la participación de 10 ponentes de talla internacional que abordan temas de hematología, inmunología, micología, parasitología, citopatología e infectología.

El objetivo de este congreso es apostar a la capacitación del gremio a efecto de garantizar un servicio más competitivo a la sociedad, pues se estima que solo el 40 por ciento de los químicos michoacanos muestra interés en la actualización constante, “el congreso representa una herramienta para poder ayudar a nuestros colegas al buen ejercicio de su profesión”.

Ayer destacaron las ponencias “infectología pediátrica e inmunología. Factor de transferencia. Hoy 4 de Marzo están programadas las ponencias: 12 00 horas diagnóstico integral en neoplasias hematológicas; 13:00 horas parasitos más frecuentes en nuestro medio; 15:30 horas análisis microscópico en líquidos de derrame, por mencionar algunas.

Mañana 5 de Marzo a las 9:00 horas infecciones invasoras por hongos del género cándida; 12:00 horas aspectos fisiopatológicos en enfermedades autoinmunes.

Señaló finalmente que actualmente el Colegio de Químicos del Valle de Zamora está conformado por 60 miembros activos de todo el estado, “en la entidad hay un superávit de químicos, suficientes para cubrir la necesidades sociales”.

