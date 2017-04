Pocas personas solicitan frecuentemente libros de la biblioteca de Zamora

– Aun y cuando en acervo suman 45 mil ejemplares



Elena Rojas, Zamora

Solamente 300 personas, entre niños, jóvenes y adultos mayores, han tramitado su credencial en la biblioteca pública de Zamora, con esta tienen derecho al servicio de préstamo a domicilio. Sin embargo, no dejan de ser muy pocas, toda vez que el acervo de este recinto es muy vasto pues suman ya los 45 mil ejemplares de diversas ramas del conocimiento.

María Yesenia Hernández Castro, encargada de la biblioteca pública de Zamora, señaló que es importante que más personas aprovechen los beneficios de tramitar su credencial, pues además de poderse llevar hasta tres libros por semana prestados, también pueden hacer uso de manera gratuita del módulo de servicios digitales.

Los interesados en tramitar la credencial deben llevar un fiador, “este debe presentar su credencial de elector y un recibo telefónico para verificar los datos y llenar un formato y el interesado debe llevar su comprobante de domicilio, en el caso de ser mayor de edad: una identificación y dos fotografías tamaño infantil. La credencial se renueva cada dos años. El trámite es gratuito”.

Indicó que hay instituciones educativas que promueven entre sus estudiantes el hábito por la lectura en sus hogares por lo que los incentivan a que tramiten su credencial en esta biblioteca, tal es el caso de la primaria Gabriela Mistral, dijo.

Sostuvo que las personas que no entregan los libros en el tiempo establecido, se les da otra semana de prórroga y de no cumplir, se les suspende el servicio de préstamo durante el tiempo excedido, “por ejemplo un usuario no regresó los libros a la semana, sino a los tres meses, pues durante tres meses no podrá hacer uso del servicio de préstamo a domicilio”.

Expresó, “la mayoría afortunadamente regresa los libros a tiempo, son pocos los usuarios que ya no regresan los libros a los que denominamos “los morosos”, a quienes se les cancela indefinidamente su credencial. Este año afortunadamente no se han registrado usuarios morosos. Mientras que en 2016 registramos 30 usuarios que ya no nos regresaron los libros quienes se llevaron de 1 a 3 libros”.

Por otra parte anunció que la biblioteca permanecerá cerrada del 10 al 26 de abril y reanudará labores a partir del 27 de este mes en su horario habitual de 8 am a 8 pm. Esto por periodo vacacional de las 9 personas que laboran en este recinto.

Indicó que recientemente se abrió un taller de computación, totalmente gratuito para las personas adultas, mismo que se imparte los miércoles en un horario de 4 a 6, el cual también se suspenderá durante el periodo de asueto.

Señaló que los usuarios que ya tramitaron su credencial de la biblioteca podrán, si así lo desean, solicitar de 3 a 5 libros para llevárselos prestados a sus hogares durante este periodo vacacional.

Indicó que por lo regular, los usuarios que tienen credencial de la biblioteca solamente pueden llevarse 3 libros prestados durante una semana, pero al tratarse de vacaciones se extiende los días de beneficio y podrán incrementar su solicitud a 2 libros más.



Numeraria

9 personas laboran en la biblioteca pública: 5 municipales, 3 federales y una estatal

2 mil a 2 mil 500 usuarios mensuales hacen uso de la biblioteca

10 al 26 de Abril permanecerá cerrada la biblioteca