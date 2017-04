Plasman esencia de Zamora en mural urbano colocado en exterior de CCVZ

-A la brevedad será inaugurado

Elena Rojas, Zamora

A iniciativa del colectivo Coculi “Cultura libre”, cuya misión es impulsar eventos artísticos y acciones en beneficio de los recintos culturales, así como promover la equidad de género a través de diversas manifestaciones del arte, se está en proceso de formar un mural urbano en la parte exterior de Casa de Cultura del Valle de Zamora (CCVZ), trabajo donde se pone de manifiesto la esencia de esta ciudad.

Este mural urbano horizontal que se realiza en la parte trasera del recinto ya citado y que está por concluirse a la brevedad lo realiza la artista plástica Guillermina Romero Neri, mejor conocida en el mundo de las artes como “Mina”.

La artista zamorana, quien radica ya desde hace algunos años en el estado de Querétaro, expresó, “siempre estuve cercana al campo, mis familiares se dedican a la agricultura. Por lo que estos paisajes del agro y las personas que trabajan la tierra fueron parte de mi imaginario que ahora proyecto en esta obra”.

Señaló que para su proceso creativo se documentó con fotografías de mujeres del campo trabajando en el cultivo y cosecha de la fresa, “me llamo la atención que utilizan mucho el paliacate. Este elemento es usado en manifestaciones culturales: rap, hip hop, cholos, y ceremonias. Hay toda una estética, ya que de igual forma usan botas, mallas, faldas. Hay todo un arreglo femenino”.

“Esta obra representa una manera de evidenciar el trabajo de las mujeres en nuestra zona (Zamora- Jacona ). Quise proyectar mujeres sólidas, fuertes, quienes trabajan bajo el sol largas jornadas. También las plasmo erguidas en bicicleta, porque al terminar sus labores ese es su medio de trasporte”, destacó.

Añadió que Zamora además de que tiene su esencia en la producción agrícola y en mujeres trabajadoras, también sigue siendo un pueblo bicicletero, “yo radico en Querétaro, pero cada vez que vengo a este municipio lo veo más fuerte en el uso de la bicicleta. De niña recuerdo que era una necesidad como un medio de trasporte. Ahora se redescubrió el sentido de la bicicleta, es parte de la movilidad de la ciudad, con la cual la gente se identifica mucho”.

Comentó que se considera pintora de caballete, “he trabajado en un Museo de Querétaro haciendo murales formales; así como realizando proyectos de restauración de murales dentro de instituciones. Me sentía más lenta y académica, pero de pronto tuve amigos que realizan arte urbano, por lo que me anime a explorar esta manifestación, la empecé a proyectar en la calle y se me facilitó. Es una manera de dignificar los espacios y hacer que la gente se integre a los mismos”.

“Descubrí que para sobrevivir como artista urbano se requiere de toda una organización comunitaria .En este caso el colectivo Coculi me gestionó la barda y la pintura. En esta ocasión mi trabajo es totalmente altruista”, mencionó.

Admitió que esta obra es efímera, puesto que el sol podrá afectarlo a mediano plazo, “si en 3 o 5 años se deteriora y llega otro muralista con otra obra, ni modo, con todo el dolor de mi corazón, que tenga buenos registros y que haya esa apertura para lienzos públicos y pueda llegar otro artista a intervenir, o bien, si lo quieren conservar, entonces ya será un proceso retocarlo”.

Finalmente señaló que a la brevedad esta obra será inaugurada por autoridades de este recinto y representantes del colectivo Coculi.

Numeraria

1 artista plástica interviene en el mural