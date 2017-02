Pidió CCERZA operar durante el año ventanillas de apoyo de Sagarpa

-Y que el 95% del PIB se quede en México

Elena Rojas, Zamora

Ante la presión de agroindustriales y agricultores, el Consejo Coordinador Empresarial de la Región Zamora (CCERZA); a través de su presidente Jesús Fernández Arias, solicitó a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a que las ventanillas de apoyo operen durante todo el año y no solamente durante este mes de Febrero como habitualmente se acostumbra.

Y es que Fernández Arias expresó, “la inconformidad que hay por parte de estos sectores es que solamente un mes se abre la ventanilla y muchos de ellos no alcanzan a juntar la documentación y tienen que esperarse un año más para poder aspirar a estos apoyos federales”.

Comentó que estos sectores requieren de mucho apoyo, y más ahora ante la incertidumbre de exportación en el vecino país, “Tan solo en Zamora y la región se producen 7 mil hectáreas de fresa. Cada hectárea genera alrededor de 1 mil 800 jornales, aunado a los miles de empleos que genera la agroindustria”.

“Es importante seguir garantizando estas fuentes de empleo, apoyando a estos sectores para reactivar la economía. Además los migrantes que lleguen a ser deportados podrán tener donde trabajar y estar activos. Impulsando a estos sectores las agroindustrias trabajarían al 100 por ciento durante todo el año y el campo también se reactivaría”.

Recordó que en los años setentas Zamora y Morelia eran las ciudades con mayor reactivación economía en la entidad, “lamentablemente a lo largo de los años, la economía de esa ciudad ha venido en declive”.

“Desgraciadamente los gobiernos federal y estatal no han volteado los ojos a Zamora. Se nos está yendo el aeropuerto, no tenemos estadio, carecemos de un centro de convenciones, de un zoológico. La Piedad y Sahuayo nos están ganando en el desarrollo económico, pese a que en la región de Zamora somos el número 1 en la fresa y las berries. A nivel nacional tenemos el tercer lugar en producción de papa en Tangancicuaro. Aquí hay mucho potencial en el campo y la agroindustria, pero necesitamos contar con apoyo de Sagarpa”, recalcó.

Señaló que ante la incertidumbre que genera el actuar político de Donald Trump es necesario que por lo menos el 95 por ciento del Producto I interno Bruto (PIB) se quede en México, “sería importante ya no depender directamente de Estados Unidos. Y el otro 5 por ciento, en todo que se ponga muy difícil la exportación al vecino país, debemos tener la mira a otros países: Europa o Asia”.

“Y es que si se queda aquí el PIB se reactivaría la industria, el campo, el comercio, el mercado de abastos, prácticamente resaltaría toda la economía en general”, finalizó.

Numeraria

1 mil 800 jornales x hectárea se genera en la producción de fresa