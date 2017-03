Piden potenciar turismo religioso durante periodo vacacional de Semana Santa

-Es necesario para reactivar economía en la localidad

-El objetivo es que haya más personas en Zamora, que fuera del municipio

-Carencia de actividades culturales limita posibilidades para ampliar opciones para visitantes

Oscar De La Rosa, Zamora

Restauranteros locales piden potenciar el turismo religioso durante el periodo vacacional de Semana Santa, tras considerar que es una oportunidad importante para que se pueda reactivar la economía en la ciudad, que ha ocasionado el cierre de varios negocios en últimas fechas, entre las que figuran hoteles de renombre como el Jericó, que durante varios años ha operado en el municipio.

“Potenciar el turismo religioso no sólo implica que se aprovechen las festividades que se realizan en torno al templo del Calvario. Es importante que se ofrezcan actividades adicionales culturales para que se pueda ofrecen un plus a lo que tradicionalmente se ofrece durante ese periodo de vacaciones”, puntualizó Jorge Armando Su Su, presidente de la asociación de restauranteros y hoteleros.

Comentó que de lograrse ese objetivo, estarían en condiciones de dotar a los restauranteros de ofrecer una opción más para que quienes lleguen a degustar platillos en el municipio puedan hacer un recorrido completo, que no solo implique la visita a edificios religiosos como se acostumbra a hacer.

“Las personas se concentran únicamente en un tianguis y en la marcha del silencio; sin embargo, debe ofrecerse un plus a quienes llegan de visita. El objetivo es que en esas fechas haya más personas en Zamora, que fuera del municipio, ya que también hay muchas familias que acostumbran a salir fuera”, dijo.

Indicó que será un reto importante del Ayuntamiento trabajar con relación a ese objetivo, ya que desde hace tiempo disminuyó de manera considerable la agenda cultural en el municipio porque no se han presentado actividades redituables que no impliquen costos importantes como en su momento ocurrió con la pista de hielo.

“Se puede hacer una agenda de eventos sin que ello represente un gasto importante porque no se han abierto los espacios para potenciar a los talentos locales. Es necesario que a partir de la creatividad que puedan tener las autoridades encargadas del rubro se realicen este tipo de actividades”, dijo.

Concluyó que es importante que se tome en cuenta a los diferentes sectores de la prestación de servicios, no sólo a quienes están enfocados en la medicina o en hotelería para que se pueda armar un plan integral que permita dimensionar el turismo que ofrece este municipio.

Numeraria

-17 restauranteros están afiliados a la asociación

-10 al 21 de abril serán las vacaciones de Semana Santa