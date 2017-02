Piden en cabildo la renuncia del alcalde de Zamora

-Regidor consideró que el edil no resuelve los problemas que aquejan a zamoranos

-Una burla el costo de la pista de hielo por un millón 200 mil pesos

-Obras inconclusas y falta de atención ciudadana, las causas principales

-Ciudadanos están hartos de no ver visos de mejoramiento: Marco Arizaga

Oscar De La Rosa, Zamora

El regidor de Movimiento Ciudadano (MC), Marcos Antonio Arizaga Sánchez, pidió al alcalde, José Carlos Lugo Godínez, que solicite licencia para retirarse del cargo al no resolver problemas que aquejan a los zamoranos en materia de obra pública y atención ciudadana, así como por hacer un manejo de la administración municipal con fines particulares y no al interés de los ciudadanos. Lo anterior se desprendió en la pasada sesión de Cabildo, en donde hizo público el reclamo de los habitantes del municipio.

“La voz de los ciudadanos es la que me han pedido demandarle que tome esa decisión por su incapacidad para gobernar, porque se comprometió a trabajar por el pueblo. La gente está harta de no ver visos de mejoramiento para atender diferentes necesidades que los aquejan”, puntualizó el munícipe.

Cuestionó la opacidad y hermetismo con que se manejó la instalación de la pista de patinaje de hielo en la plaza principal, porque desde el inicio no tomaron en cuenta al cuerpo del Ayuntamiento y al comité de adquisiciones para la contratación de los servicios de ese espectáculo, que según datos del regidor costó más de un millón 200 mil pesos.

Al respecto, EL INDEPENDIENTE trató de abordar a Alfredo Ayala Zaragoza sobre el costo de la pista de patinaje y se negó a dar declaraciones al respecto. Previo a la instalación del espacio, también se hizo lo propio con Paulina Licón Díaz, regidora de educación y una de las encargadas de esa comisión y también omitió ofrecer datos sobre el tema, pese a los múltiples cuestionamientos hechos por ciudadanos al respecto.

También el Edil pidió razones por las que José Carlos Lugo se ha negado a otorgar audiencia a muchos ciudadanos y la excesiva burocracia que maneja a través de la Dirección de Atención y Organización Ciudadana para programas de pintura y ampliación de vivienda, y lo que consideró peor, es dejar plantados y ponerlos a hacer “faena” a colonos que residen en El Sacrificio, Lázaro Cárdenas, El Sabino, La Libertad, López Mateos, La Loma, Valle Dorado, Miguel Hidalgo, Salinas de Gortari y Franco Rodríguez.

“Queremos saber por qué no ha terminado la obra del parque lineal de Ario de Rayón, si fue la primera obra en la que se dio un banderazo de arranque durante el año pasado. No entendemos por qué se obstaculiza las funciones de los regidores para cumplir con sus comisiones al no autorizar los gastos aprobados en el presupuesto de egresos; no es sólo competencia del tesorero municipal, porque el presidente municipal no es patrón de los regidores, al hacerlo coarta su funcionalidad y la propia ley orgánica municipal”, dijo.

Aseguró que para este año fueron aprobados cerca de 590 millones de pesos para que sean ejercidos en beneficio de los ciudadanos; sin embargo, el manejo de recursos se encuentra en manos de unos cuántos por causas que no comprenden varios regidores, porque no son empleados exclusivos del alcalde, sino trabajadores al servicio de los ciudadanos.

“Cuestionamos el hecho de haberse sacado fotos entregando un cheque como fue con el encargado del orden de Ojo de Agua para hacer acciones, para que, una vez tomada la gráfica, quitárselo. Ahora los vecinos de la comunidad le reclaman el dinero que en su momento recibió; también no ha sido claro el por qué no han indemnizado a trabajadores de acuerdo a las leyes laborales, quienes fueron dados de baja sin explicación”, subrayó.

Agregó que la administración pública municipal no es, ni debe ser, empresa de algún particular, como en este caso pretende el presidente municipal; por el contrario, debe estar al servicio de todos los zamoranos que exigen a los servidores públicos que se conduzcan con apego a todas las leyes.

Numeraria

590 mdp presupuesto de egresos del Ayuntamiento para este año

1 mes duró la instalación de la pista de patinaje