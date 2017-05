Piden carniceros control en el precio de la carne

-No existe reglamentación, ni autoridad que tenga control sobre establecimientos

-Aumento constante de precios se debe a escasez de ganado por monopolio de empresa

-Tablajeros tienen necesidad de ir a buscar cabezas hasta Querétaro, porque no hay en Michoacán



Oscar De La Rosa, Zamora

El negocio de las carnicerías carece de control en el precio de los productos cárnicos, debido a que no existe una reglamentación, ni autoridad que ponga orden en los establecimientos dando paso al abuso en los precios.

“Es una realidad que vivimos los carniceros de Zamora. El precio del producto es variable en los establecimientos; hay quienes ofrecen en 130, 126 o 120 pesos el kilo de carne de res, cuando la realidad es que debería estar sobre los 116 pesos en el mercado; sin embargo lo anterior se deriva de que no hay alguien que nos marque un precio fijo”, puntualizó un conocido carnicero de la ciudad, que pidió a EL INDEPENDIENTE mantener en el anonimato su identidad.

Comentó que hace 15 años existía una organización que albergaba a la totalidad de los carniceros en un solo gremio, como son los casos de los transportistas, tortilleros o panaderos incluso. El conflicto de intereses ocasionó que el organismo desapareciera y que cada quien trabajara a su antojo, sin que nadie regule la actividad con los riesgos antes mencionados.

“Cuando estaba la organización de carniceros se fijaba un precio en la carne de res o cerdo; existía un control sobre la instalación de nuevas tablajerías, ya que no se permitía que estuvieran ubicadas a menos de 300 metros, una de otra; actualmente hay negocios que estamos prácticamente juntos”, aseguró.

Mencionó que la debacle del sector de las carnicerías locales y las constantes alzas en el precio de los productos se desprendieron a partir de la llegada de la empresa que está asentada con su planta en el vecino municipio de Vista Hermosa, ya que prácticamente se adueñaron de las cabezas de ganado que había en los alrededores y en una parte importante de la geografía de Michoacán.

“Ahora debemos ir hasta el estado de Querétaro a conseguir las reses suficientes para que nuestros negocios puedan operar, ante el monopolio cometido por la empresa de origen sinaloense que se encarga de exportar el 90 por ciento de lo que producen, para solo ofertar el 10 por ciento restante al público consumidor”, dijo.

Explicó que un carnicero local invierte un promedio de 175 mil pesos en la compra de 5 cabezas de ganado vacuno. Cada res de 470 kilos tiene un costo de 35 mil pesos, sin contar los gastos que invierten en materia de flete y el servicio que ofrecen los introductores de ganado, si no son ellos quienes acuden a comprar directamente el producto.

En el caso de los cerdos, la situación es diferente porque deben acudir a La Piedad para hacerse del producto. Un animal de ese tipo, de un peso de 200 kilos, cuesta 2 mil pesos para los carniceros; sin embargo, el consumo está más enfocado a la carne de res, por lo que es la de mayor demanda actualmente.

El precio del kilo de carne de cerdo fluctúa en los 90 pesos actualmente, pero también es objeto de aumentos constantes en el sector, injustificados en algunas ocasiones. Los carniceros buscan obtener el mayor número de ganancias posible porque el negocio ha dejado de ser rentable a diferencia de otros años.

“Quienes piensan que la vida del carnicero está llena de lujos, está equivocado. A partir de que se monopolizó el control de las cabezas de ganado, nos tenemos que enfrentar a una situación complicada y no quisiéramos afectar a los bolsillos de las personas, pero hay ocasiones en las que los gastos son prácticamente insostenibles”, enfatizó.

Consideró que si las autoridades realmente tienen la intención de fortalecer a los productores de carne locales, deberían de implementar primero una regulación en el sector para que las ventas a la población estén plenamente controladas en materia de precio y en el aspecto sanitario.



Numeraria

130 pesos el costo del kilo de carne en varias carnicerías