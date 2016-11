Piden a trabajadores estar atentos a pago completo de aguinaldo

-Patrones comprometidos a cubrir por lo menos una quincena de salario

-Tendrán como plazo hasta 20 de diciembre para atender prestación laboral

-No deben firmar ningún recibo hasta no recibir lo que merecen: Lilia Vega

Oscar De La Rosa, Zamora

Pidieron a los trabajadores estar atentos al pago completo de su aguinaldo. La intención es que no sean objeto de abuso por parte de sus patrones, que en algunas ocasiones cubren la prestación de manera parcial, pese a que el empleado tiene derecho a percibir por lo menos una quincena de salario como lo estipula la Ley Federal de Trabajo.

“Es común que incremente el número de casos durante el mes de diciembre. El motivo es que hay trabajadores no perciben en tiempo y forma su prestación, ya que hay patrones que se excusan bajo el argumento de la no existencia de recursos; sin embargo, están obligados a cumplir con sus trabajadores”, puntualizó Lilia Vega Gómez, procuradora auxiliar del trabajo.

Comentó que los patrones tendrán hasta el próximo 20 de diciembre para cumplir con la obligación salarial, hay quienes hacen el pago de la prestación desde los primeros días del mes entrante; depende de la situación económica y convenios pactados con los trabajadores de la empresa.

Aseguró que de no cumplirse con esas condiciones, el trabajador tiene la facultad para poner la denuncia respectiva y exigir que la parte patronal cumpla con su obligación. Generalmente buscan que ese tipo de casos sean resueltos en una primera instancia para que haya una pronta conciliación entre las partes involucradas.

“Aquí es importante que los empleados no firmen ningún recibo hasta no recibir la parte que consideran que merecen. También es importante que desde que ingresan a laborar revisen a detalle sus condiciones laborales externadas a través de un contrato”, explicó.

Agregó que también es importante que tengan a la mano los recibos de nómina y una copia de su contrato laboral en el momento de que acudan a poner su denuncia, ya que ello facilita el proceso para que se pueda recuperar su prestación laboral.

“Es importante que también no se dejen intimidar por cualquier intento de despido de la parte patronal. La exigencia de sus derechos laborales no debe ser una justificante para que sean reemplazados en su empresa, por el contrario es hacer valer su capacidad profesional”, finalizó.

Numeraria

-15 días de salario deben percibir trabajadores por aguinaldo