Persisten casos de embarazos con complicaciones en último trimestre

-En esta región sanitaria en lo que va del año se ha presentado un caso de muerte materna en Zamora

Elena Rojas, Zamora

Aproximadamente el 10 por ciento de las mujeres embarazadas llegan a presentar complicaciones obstetricias durante el último trimestre del embarazo. Las principales que ponen en riesgo su vida son: sangrados, hipertensión arterial (preclamsia eclampsia) e invasión de tejidos por la placenta (conocida como placenta acreta)”, señaló Jorge Zalpa Morales, jefe de la jurisdicción sanitaria N°2.

Indicó que los principales factores de riesgo que ocasionan estas complicaciones son problemas metabólicos, cesáreas previas y una mala inserción de la placenta, “esta se debe pegar al fondo del útero para que el niño tenga libre el camino para salir en el canal del parto”.

“Cuando esta se inserta a la salida del útero, si no se detecta a tiempo, durante las contracciones, la presión de la cabeza del niño puede originar que reviente la placenta y ocasionar sagrados graves”, explicó.

Señaló que estas complicaciones se presentan sobre todo en las adolescentes y en mujeres mayores de 35 años por la presión social, tensión emocional, familiar, e incluso por los extremos de la vida de las mujeres, ante sus múltiples roles.

“Se dice que cuando hay una adolescente embarazada es porque fallan todos los sistemas de cuidados institucionales, sociales y religiosos. Un embarazo de una adolescente representa un embarazo de alto riesgo”

Dijo que en esta región sanitaria que abarca 21 municipios, en lo que va de este año se tiene registrado un caso de muerte materna de una joven de 18 años de Ario de Rayón, Zamora, deceso ocurrido hace un mes, por preclamsia eclampsia y factores hereditarios.

“Se trata de una muerte materna indirecta. La paciente primero llego a un médico general, luego al hospital general. De ahí la mandaron a Morelia y posteriormente la regresaron al hospital general donde falleció”, relató.

“En 2015 y años anteriores había un promedio de 8 a 10 muertes maternas anuales. En 2016, no tuvimos ningún caso. Estos indicadores que han ido a la baja se deben a la constante capacitación del personal médico”, subrayó.

“La baja en casos también es producto de que la mayoría de los ginecólogos de los hospitales públicos y privados están en contacto a través de las redes sociales para detectar cualquier problema y atenderlo de manera personalizada, de esa forma evitar la muerte materna, ya sea estabilizando a la paciente en la región o bien si es necesario trasladarla ya sea vía terrestre o aérea”, citó.

Así lo indicó al informar que los días 25, 26 y 27 de Mayo de 8 am a 3 pm en el Centro Cultural de Jiquilpan realizaran las jornadas de emergencias obstetricia. Los dos primeros días presentaran 4 ponencias. Cada una de estas cierra con una conferencia magistral y el tercer día 2 talleres con 4 maniquíes con los que se practicara la atención de un parto con el apoyo de instructores de Morelia, México y León.

Tiene como objetivo apostar a la actualización del personal médico y ginecólogos para poder resolver los problemas obstétricos con éxito. Finalmente dijo que toda embarazada debe tener por lo menos 6 a 8 consultas médicas durante el embarazo, “de esa manera cualquier complicación puede detectarse a tiempo para poder evitar desenlaces fatales”.

