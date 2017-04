Perdió Inter Juárez contra Raza de Águilas en la Segunda Infantil

Guillermo Ríos, Zamora

Gran debut del equipo Inter Juárez en el Torneo de Copa de la Liga Infantil-Juvenil y Femenil de Futbol, aunque el marcador final no fue favorable, los chicos que entrenan en la Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas realizaron un muy buen juego.

Es importante mencionar que el equipo Inter Juárez es de reciente formación, que nace de la inquietud de unos jóvenes de la parte poniente de la ciudad que acudían a “pelotear” a la unidad, a observar juegos de la misma liga que ahora forman parte y que desde ahora luchan por consolidarse como un equipo fuerte y sobre todo buscaran resultados favorables para hacer valer su condición de local y su territorio.

Con el apoyo del administrador de la Unidad deportiva “Lázaro Cárdenas” fueron cristalizando este sueño, aunado a la ímpetu y empeño del entrenador “Polo” quien fue factor para decidir participar a nivel competitivo dentro de una liga, acercándose al presidente de la Liga, Javier Moya, fueron aceptados a participar y este viernes debutaron ante el gran equipo Raza de Águilas.

El encuentro comenzó con un ritmo muy acelerado por parte del Inter, quien comenzó a tambor batiente el encuentro, queriendo imponer ritmo y condiciones pero el colmillo de su rival no se lo permitiría, quien paró en seco cualquier intensión.

El gol que abrió el marcador y dio la bienvenida a los chicos de Inter Juárez fue al minuto 2 por obra de Emmanuel Flores de Raza de Águilas, con un potente disparo, certero, que salió directo a meta y donde el arquero del Inter Miguel Figueroa no pudo hacer nada para detener la caída de su marco.

3 minutos más tarde y aprovechando el desconcierto y descontrol de los de la Inter, nuevamente Raza de águilas les hizo daño, por conducto de Cristian Ambriz, quien aprovechó que la zaga defensiva apenas se recuperaba e intentaba levantar la cabeza, dos a cero el marcador apenas a los cinco minutos de haber iniciado.

Con la cabeza hacia el suelo, los benjamines, intentaron reaccionar y comenzaron a mover el esférico, mostrando buena técnica, conectándose entre sí en medio campo Jesús y José Antonio García, González y Vargas se fajaron y se propusieron a que no pasaría nada por el muro defensivo.

El descuento llegó por obra de Francisco García al minuto 17, quien se quitó la marca de su defensa y con un soberbio derechazo mandó guardar la redonda al fondo de las redes, con este resultado los ánimos crecieron y el juego se abrió, dejando la posibilidad de más anotaciones, dicho y hecho antes de terminar el primer tiempo el empate llegó por conducto de Jose Juan García, quien aprovecho la distracción de los defensas y se enfiló frente al portero y con una gran definición emparejaba los cartones.

Con el marcador empatado ambos cuadros se fueron al descanso del medio tiempo, el ritmo y el cansancio seguramente sería factor en el encuentro, aunque el rostro de los jugadores indicaban que querían seguir jugando.

De regreso a las acciones del segundo tiempo, Raza de Águilas tomó el control, disponiendo de las mejores jugadas y mayor manejo del balón, tratando de tejer poco a poco su telaraña para atrapar a los del Inter Juárez y enredarlos en su ritmo, esto dio como resultado fatiga y desesperación, que coronaron con el gol de la diferencia por conducto de Emmanuel Flores.

Con este marcador, tres a dos, a favor de Raza de Águilas se agotó el tiempo, logrando un triunfo y sumando en el torneo de Copa de la Liga Infantil Juvenil y femenil de Futbol, dentro de la categoría Segunda Infantil.