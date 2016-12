Patrones tienen hasta 20 de diciembre para cumplir con pago de aguinaldo

-Tendrán que entregar prestación en una sola exhibición

Oscar De La Rosa, Zamora

Los patrones tendrán hasta el próximo 20 de diciembre para cumplir con el pago del aguinaldo de los trabajadores. Tendrán que entregar la prestación en una sola exhibición para cumplir con las condiciones establecidas en la Ley Federal de Trabajo y no incurrir en alguna irregularidad en dicho proceso.

Los trabajadores podrán poner su denuncia si no reciben los recursos en el tiempo señalado; deben percibir por lo menos 15 días de percepción salarial. Si no han cumplido un año en la empresa tienen derecho a recibir el equivalente a los meses que llevan en funciones dentro del establecimiento.

“Es común que las quejas incrementen después del 15 de diciembre y estamos preparados para atender a los trabajadores. Es importante que no se dejen amedrentar e intimidar por sus patrones y que actúen para que no se queden injusticias sin ser denunciadas ante nosotros”, puntualizó Lilia Vega Gómez, procuradora auxiliar del trabajo.

Comentó que también es necesario que revisen sus condiciones contractuales antes de proceder con la denuncia respectiva porque se han presentado casos en donde han firmado contratos, sin tomar en consideración diferentes cláusulas consideradas en el documento, que aparentemente no son observadas por el trabajador.

Indicó que en esos casos es imposible proceder con una resolución porque no hay elementos para que se pueda actuar en contra de la parte patronal. Es importante que revisen cualquier documento antes de aceptar ser parte de una empresa.

Concluyó al decir que el proceso para la resolución de las quejas tarda hasta un periodo de 30 días, de llegar a una primera conciliación, que es lo más recomendable para los trabajadores para evitar un juicio duradero que podría ser desgastante.



