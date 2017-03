Patrones dilatan afiliación a seguridad social de trabajadores

-Quieren evitar costos a regímenes en el ramo para no hacerse responsables de daños físicos

-Incurren en una falta laboral importante, trabajadores deben exigir ese derecho

-Conforman segundo lugar en quejas ante Procuraduría Auxiliar del Trabajo

Oscar De La Rosa, Zamora

Los patrones dilatan la afiliación de los trabajadores a la seguridad social, debido a que no quieren erogar recursos para resguardar a sus empleados. Además buscan no hacerse responsables de los daños físicos que pueda sufrir el empleado en el ejercicio de sus actividades, para evitar costos económicos importantes.

“El pretexto para cada trabajador es que por lo menos debe garantizar su permanencia en la empresa por el lapso de un año para proceder con el trámite; sin embargo, no es admisible esa excusa de los propietarios porque un accidente puede ocurrir en cualquier momento y se pone en riesgo la integridad física de los empleados”, informó Lilia Vega Gómez, procuradora auxiliar del trabajo.

Comentó que quienes más padecen esa problemática son las mujeres que por alguna razón resultan embarazadas durante ese proceso, ya que se quedan desprotegidas como consecuencia de la falta de atención médica que procure un bienestar a las féminas.

“Incluso hay quienes llegan a despedirlas de manera injustificada en el momento en que se enteran de su condición física porque no desean asumir la responsabilidad de auxiliarlas durante el embarazo y además de otorgarles una incapacidad como lo marca la Ley Federal de Trabajo”, explicó.

Aseguró que otros casos están relacionados con trabajadores que requieren hasta más de 30 días de incapacidad por alguna enfermedad o lesión severa, ya que hay quienes optan por destituirlos, lejos de mantenerlos en la base productiva y protegerlos.

Mencionó que la falta de seguridad social en las empresas ocupa el segundo lugar en el número de quejas presentadas en la dependencia estatal. Hasta el momento va un promedio de 70 casos presentados en la dependencia estatal, de los que 20 por ciento obedece a ese tipo de situaciones, en que los trabajadores quedan en condiciones de vulnerabilidad.

Finalmente dijo que los trabajadores deben exigir ese derecho a la parte patronal y no quedarse apáticos por temor a que los puedan despedir, de lo contrario, es difícil que los propietarios de las empresas adopten una cultura diferente en lo que respecta a ser más responsables con sus colaboradores.

Numeraria

