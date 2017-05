Patrones deberán cumplir con reparto de utilidades a más tardar al cierre de mayo

-Están obligados a repartir el 10 por ciento anual a colaboradores

Oscar De La Rosa, Zamora

Los patrones deberán cumplir con el reparto de utilidades a más tardar el 30 de mayo; están obligados a repartir el 10 por ciento anual de ganancias con los colaboradores como parte de los derechos marcados en la Ley Federal de Trabajo; quien no lo haga puede ser acreedor a una sanción por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

“Es un derecho que todavía pueden recibir los trabajadores en las empresas. Para hacer el cálculo es necesario contabilizar los días trabajados durante el año, más el salario base fijado en el contrato y dividirlo entre la cantidad que reporta de utilidades el patrón ante los órganos fiscalizadores respectivos”, puntualizó Lilia Vega Gómez, procuradora auxiliar del trabajo.

Para el caso de quienes colaboren con personas físicas deberán esperar hasta el próximo 30 de junio para que reciban su reparto de utilidades, ya que así está designado en la Ley Federal de Trabajo, para no afectar la capacidad económica de la persona propietaria de la empresa.

Comentó que hasta el momento no se han presentado quejas ante la Procuraduría Auxiliar del Trabajo; sin embargo, la dependencia estatal se encuentra abierta a recibir los casos que sean necesarios para que se llegue a una etapa conciliadora entre las partes involucradas.

“La exigencia del reparto de utilidades no puede ser motivo para que el patrón amedrente los derechos que tienen los trabajadores a tener una vida laboral digna, por lo que se deben abstener de amenazar con un despido a los obreros, ya que no es una acción justificada”, mencionó.

Concluyó al decir que es necesario que los trabajadores verifiquen sus contratos de trabajo antes de proceder con los reclamos sobre el pago de utilidades, ya que hay empresas que establecen clausulas específicas en donde se renuncia por parte del colaborador a recibir ese tipo de derechos.



Numeraria

13 días restan para que trabajadores reciban sus utilidades