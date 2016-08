Patrones condicionan seguridad social a periodo de estancia en empresas

Sábado , 27 de agosto de 2016

-Trabajadores obtienen la prestación hasta 2 años después de su ingreso a trabajo

-30 por ciento renuncia por tener garantías para recibir servicios médicos gratuitos

-Pueden denunciar a quienes se abstengan de cumplir con esa obligación



Oscar De La Rosa, Zamora

Los trabajadores no cuentan con el auxilio necesario en la prestación de servicios médicos, debido a que los patrones han condicionado la seguridad social de las empresas a la estancia laboral de por lo menos 2 años para que puedan obtener ese beneficio dentro de sus condiciones de trabajo.

“Es una situación que no debe manejarse de esa manera porque lo correcto es que desde el momento en que ingresa a laborar el trabajador, debe contar con las prestaciones de ley respectivas, salvo en aquellos casos donde firman un contrato que los excluye de ofrecer dicho derecho laboral”, puntualizó Lilia Vega, procuradora auxiliar de trabajo.

Indicó que es importante que los trabajadores pregunten sobre las condiciones laborales que ofrece la empresa antes de firmar cualquier contrato, pero recalcó que la obligación de las empresas debidamente establecidas es la de garantizar condiciones de seguridad social de cada uno de los negocios.

Aseguró que el 30 por ciento de empleados renuncia a las empresas por no tener garantías para recibir servicios médicos gratuitos, ya que resulta costoso para ellos pagar por una consulta privada sumado a los medicamentos que deben tomar para atender sus padecimientos físicos.

“Hablamos de una erogación de recursos de 2 mil pesos en cada tratamiento y es casi lo que perciben en un mes de salario en un negocio. En un régimen de seguridad social evitan pagar esas cantidades con la finalidad de salvaguardar su integridad física y más aún cuando están al borde de una cirugía costosa”, dijo.

Mencionó que los empleados pueden denunciar ese tipo de casos ante la procuraduría; los patrones están obligados a brindar seguridad social desde el momento en que dan de alta a sus trabajadores para formar parte de una empresa o negocio respectivo.

Agregó que actualmente los casos de la falta de seguridad social son el segundo lugar en cuanto quejas en la dependencia estatal. Se registra un promedio de 25 casos por mes, de acuerdo a las personas que acuden para que su situación sea revisada.



200 quejas de falta de seguridad social atendidas en dependencia