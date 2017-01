Pascual Sigala llamó a la unidad nacional, ante problemas que enfrenta el país

-Diputado lamentó que EPN tenga una calificación “tan baja” en aceptación

-Además de que debilidad del presidente pone en riesgo relación bilateral México -EU

Elena Rojas, Zamora

En su visita a esta ciudad con motivo de encabezar una serie de protestas de militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la situación que prevalece en el país, en especial al gasolinazo, Pascual Sígala Páez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, acompañado de militantes de este partido, llamó a la población la unidad nacional ante los problemas que enfrenta la relación con el presidente de Estados Unidos y el malestar interno.

Indicó que el PRD está llevando a cabo una serie de movilizaciones pacíficas en todo el estado por la decisión equivocada del presidente de la República, Enrique Peña Nieto (EPN), respecto al golpe certero de la economía de las familias mexicanas a consecuencia del gasolinazo, “desde los últimos 30 años se han venido tomando decisiones erróneas, como lo fue en su momento la de Salinas de Gortari para trasformar el sistema de aprovechamiento, explotación y comercialización de los hidrocarburos”.

“No se trata sólo del encarecimiento del costo de la gasolina, sino es un tema de hidrocarburos y energéticos en el país. México es uno de los países más importantes productores de petróleo y desafortunadamente es el que tiene este insumo más caro”, destacó en conferencia de prensa celebrada ayer en conocido café.

Añadió, “estas decisiones equivocadas del neoliberalismo y capitalismo brutal en el que nos han metido en estas últimas décadas han impactado no solo la vida social y publica, sino las economías de las familias, pues con ello se ha desencadenado un alza de precios en general”.

Dijo que en México no se ha podido detener el deterioro de la pobreza, “hay cada vez más pobres y la concentración de la riqueza sigue siendo un gran problema porque no hay distribución correcta de los recursos de nuestro país”.

El legislador expresó que el PRD rechaza totalmente el gasolinazo, “por ello estaremos informando a la gente pacíficamente. No vamos a bloquear calles. Los militantes estaremos haciendo estrategias de acompañamiento e información, porque somos un partido que se mueve”.

Resaltó que al ser el PRD un partido de masas, ha tomado la decisión de acompañar este descontento ciudadano a efecto de que el precio del combustible regrese al que regía en diciembre pasado, “esta no es la mejor decisión que ha tomado EPN, como muchas otras equivocadas”.

En lo que respecta a la parte institucional, señaló que el congreso sesionará el próximo martes donde en conjunto con el gobernador estarán definiendo acciones para fortalecer las áreas del gobierno que requieran más acompañamiento político y económico, por lo que se harán ajustes de presupuestos.

Lamentó que el presidente de la República tenga una calificación “tan en el piso, baja” en aceptación, “trae 9 por ciento de aprobación, lo que es muy peligroso para las instituciones, esto aparte significa que ni siquiera los suyos lo respaldan, que ni siquiera sus funcionarios lo respetan”.

Agregó, “si nuestro presidente está débil ¿qué nos augura ahora con la etapa difícil de la relación bilateral México-Estados Unidos?. A Trump le “falta un tornillo”, no puede estar amenazando a los países del mundo y en particular México que es su tercer socio comercial con quien tiene lazos históricos, sobre todo con los michoacanos, quienes tenemos allá a la mitad de nuestros paisanos, quienes van a buscar cómo sacar a sus familias adelante. Esa mano de obra joven ha hecho crecer al vecino país”.

“Esa relación que por décadas se ha construido, Trump no puede destruirla. Por tanto la relación EPN-sociedad mexicana y la credibilidad de nuestras instituciones deberán recuperarse. Los mexicanos debemos tener una sola voz. Más allá de temas partidarios, los mexicanos debemos manifestar nuestra unidad nacional en la defensa de nuestra soberanía, patria y paisanos”, finalizó.

Posteriormente Sigala Páez encabezó un mitin en la plaza principal de Zamora para dirigirse a la población, en aras de hacer un frente común ante la amenaza internacional que representa Trump y en lo interno ante el gasolinazo que generará un alza general de precios.



Numeraria

30 minutos duro rueda de prensa