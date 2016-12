Participarán 400 elementos en operativo Guadalupe – Reyes

-Serán encargados de resguardar vigilancia en primer cuadro de la ciudad

-Harán patrullaje en bicicleta, vía terrestre, regularán vialidad y harán operativos nocturnos



Oscar De La Rosa, Zamora

Un total de 400 elementos participarán en la plantilla de policías municipales durante la aplicación del operativo Guadalupe – Reyes (diciembre-enero). Las acciones concluirán hasta el próximo 9 de enero que es la fecha cuando los infantes regresarán a cursar sus estudios en los planteles educativos, de acuerdo al calendario establecido por la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).

Los policías municipales enfocarán la atención y vigilancia en el primer cuadro de la ciudad, debido a la concentración de personas por las peregrinaciones rumbo al Santuario Guadalupano, pero también por aquellos que acuden al centro de la ciudad a realizar sus compras navideñas.

Harán el patrullaje en bicicleta, por la vía terrestre, regularán la vialidad y harán operativos nocturnos en los que comprometerán a la población a conducir en un estado libre de alcohol para evitar accidentes, ya que es común que durante esta temporada incrementen los riesgos de incidentes viales.

“Vamos a establecer una coordinación estrecha con los cuerpos de auxilio para que sea atendida de manera oportuna cualquier contingencia que se presente. No solo hablamos de accidentes vehiculares, también hay otro tipo de riesgos como incendios, lesionados u otro tipo de situaciones que se desprenden de las festividades navideñas”, puntualizó Romualdo Albiter Rebollar, director de policía y tránsito.

Recomendó a las personas que acudan a la zona centro para que no porten objetos que puedan llamar la atención de delincuentes, que cierren bien sus unidades vehiculares y principalmente que cuiden a sus hijos porque son parte de los incidentes que se presentan con mayor frecuencia durante el temporal.

“En el momento en que sean objeto de alguna situación de robo, es necesario que soliciten de manera inmediata la intervención de los elementos de Policía y Tránsito que estarán apostados en los alrededores de la zona centro de la ciudad para detener a ladrones y consignarlos en caso de ser necesario”, dijo.

Subrayó que el hecho de concentrar la atención en la zona centro no implica que otros puntos de la zona urbana queden descuidados por los elementos de la corporación, ya que también harán los rondines respectivos en las colonias de la periferia y las comunidades del municipio.

Para la festividad de Día de Reyes establecerán comunicación estrecha con Oficialía Mayor para trabajar en el lugar donde vaya a quedar asentada la Feria del Juguete, ya que en la pasada edición fue acordado con los comerciantes hacerla por última ocasión en la Avenida Gómez Morín.

“Tendremos que esperar a que definan la situación en ese sentido. Lo que sí es un hecho es que vamos a reforzar la seguridad en el punto donde quede instalado el tianguis para que pueda preservarse el orden entre la población”, concluyó.



Numeraria

1 mes y 15 días durará operativo Guadalupe – Reyes

450 elementos tiene la corporación actualmente