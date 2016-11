Parejas del mismo sexo no aprovechan oportunidad de unirse por la vía civil

-Hay temor de parejas a señalamientos de población a ese tipo de relaciones

-Optan por vivir en unión libre, pese a llevar una vida afectiva estable

-Son muchos los que preguntan, pero nadie se atreve a dar el paso: Blanca Arriaga

Oscar De La Rosa, Zamora

Las parejas del mismo sexo no han aprovechado la oportunidad de unirse por la vía civil a través de las sociedades de convivencia, pese a tener meses de entrar en vigor la ley que reconoce ese tipo de enlaces en la Entidad. Hay temor de parejas a los señalamientos de la población con respecto a la formalización de su relación.

“Es un tabú que todavía no puede romperse entre la población de esta región. No existe la tolerancia y el respeto debido a ese tipo de uniones y de allí viene la duda por parte de quienes están en posibilidad de unirse por medio de ese trámite”, consideró Blanca Arriaga Marín, oficial mayor del registro civil.

De agosto a la fecha se han celebrado únicamente 4 enlaces de ese tipo en la Oficialía del Registro Civil. En los primeros meses se consideró que Zamora iba a ser punta en relación a esos casos; sin embargo en los últimos dos meses no se han presentado casos de ese tipo, por los factores mencionados.

La sociedad de convivencia tiene el mismo costo que un matrimonio heterosexual. En el registro civil es de 580 pesos, fuera de horarios de oficina deben cubrirse los honorarios que genera para el oficial mayor la celebración.

“Son muchos los que preguntan, pero nadie se atreve a dar el paso. Entendemos que es una situación nueva y que existe una resistencia entre las personas para que las uniones homosexuales puedan ser aceptadas por la población de este municipio”, dijo.

Mencionó que en otros casos hay parejas que optan por la unión libre porque de esa manera no adquieren derechos y obligaciones en pareja, como sucede en el caso de los matrimonios heterosexuales.

“Hay quienes le rehúyen al compromiso porque no están convencidos de pasar una vida entera al lado de la otra persona, Es una decisión personal de cada pareja, pero considero que si ha sido desaprovechado el derecho que tienen y que ha sido autorizado desde Congreso del Estado”, concluyó.

Numeraria

-4 enlaces homosexuales celebrados en los últimos 4 meses

-580 pesos tiene el costo del trámite matrimonial