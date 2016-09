Paralizan servicio en central de autobuses por conflicto de normalistas

Sábado , 1 de octubre de 2016

-Líneas de autobuses suspendieron corridas por temor a vandalismo

-Miles de usuarios de transporte fueron afectados

Oscar De La Rosa, Zamora

El servicio de transporte público fue paralizado en la central de autobuses derivado de los conatos de violencia ocasionados por normalistas de la Entidad para exigir la liberación de quienes en días recientes hicieron acciones vandálicas. Los concesionarios de las rutas de transporte foráneas determinaron suspender las corridas de transporte para no ser afectados por la situación.

Miles de usuarios del servicio resultaron afectados porque no pudieron trasladarse hacia diferentes destinos, incluidos sus familiares o trabajadores que tenían como destino esta localidad y que por alguna circunstancia debían hacer uso de los autobuses como medio de traslado.

Otro de los servicios que fue suspendido fue la paquetería por la vía de los autobuses, de manera que el impacto económico para las líneas fue importante. Se estima que fueron varios miles de pesos los que perdieron a partir de que fue tomada la determinación de no circular por diferentes rutas de la Entidad.

“El servicio será reanudado hasta que recibamos la instrucción de la parte de las líneas de transporte. Pedimos a los ciudadanos que tome sus previsiones para evitar complicaciones en sus actividades cotidianas y hagan uso de transporte privado”, informó Manuel Ayala Rojas, administrador de la central camionera.

Comentó que los concesionarios piden garantías al Gobierno del Estado para garantizar la seguridad de sus unidades, debido a que varias fueron incendiadas o vandalizadas por los estudiantes en días pasados, lo cual representa pérdidas económicas para el sector.

En un recorrido realizado por EL INDEPENDIENTE, pudo constatarse que varios choferes de los taxis situados afuera de la Central Camionera determinaron acudir a parte de la zona urbana para obtener ingresos, ante la falta de actividad en el inmueble.

Finalmente dijo que es importante que los usuarios del servicio estén al pendiente de lo que ocurra en relación al servicio de transporte. Recomendó posponer compromisos personales y laborales que impliquen un traslado en el servicio, hasta que la situación no sea resuelta en la Entidad.

Numeraria

-3 líneas de autobuses las principales promotoras de la suspensión de servicios