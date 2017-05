Para agosto estará lista la carretera de Gómez Farías

-Obra presenta avance de 35 por ciento, contemplan 30 mdp de inversión

-Ayuntamiento destinó recurso adicional de 400 mil pesos para garantizar servicios a vecinos

-Utilizan vía alterna por San Antonio para comunicarse con municipio de Tlazazalca



Redacción, Tangancícuaro

En agosto será concluida la obra carretera de Gómez Farías hasta San Antonio. La obra presenta un avance de 35 por ciento, de acuerdo a los trabajos realizados por personal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del Estado, que es la encargada directa de la ejecución de los trabajos.

Está contemplada una inversión de 30 millones de pesos en el proyecto que fueron etiquetados debido a una gestión realizada por el alcalde con el diputado federal del PAN, Marko Cortés Mendoza. La obra mejorará las condiciones de más de 10 mil habitantes del municipio, debido a que es un trayecto para acortar la distancia con el municipio de Tlazazalca.

El Ayuntamiento destinó un recurso adicional de 400 mil pesos para garantizar servicios básicos de agua potable a los habitantes de las comunidades de San Antonio y Gómez Farías, debido a que en la ejecución de la obra de SCOP, no se consideró esa parte para llevar el líquido a los hogares de las familias.

“Gobierno del estado sólo consideró la parte de la carpeta asfáltica en el proyecto de obra y nos vimos en la necesidad de entrarle con la inversión de recursos para no dejar a las familias sin agua potable porque no es la intención que se detenga la obra”, informó el alcalde Arturo Hernández Vázquez.

Comentó que buscarán resolver ese apartado, incluso con una gestión adicional de recursos económicos para que los servicios básicos no se queden sin ser ofrecidos a las personas de dichos lugares.

Aseguró que mientras se realiza el tramo carretero utilizarán como vía alterna de comunicación el camino que viene de la comunidad de Francisco J. Múgica hasta salir a San Antonio. El trayecto es de terracería, pero está en condiciones de ser utilizado por las personas que tienen la necesidad de ir rumbo a Tlazazalca por ese trayecto.

Finalmente dijo que la obra avanza conforme a los tiempos programados, por lo que descartó que haya un rezago en el proyecto, pese a los ajustes que serán realizados para la ejecución con el propósito de mejorar las condiciones en los hogares de las familias.



Numeraria

10 mil habitantes tendrán mejoras con la obra