PAPALOTE – Make America great again

En apenas 6 días de mandato Donal Trump está demostrando la importancia de que los sistemas electorales deben fomentar el arribo al gobierno de personas con experiencia en el servicio público, pues el ejercicio del poder implica necesariamente el conocimiento de la política aprendida en la experiencia.

Él está queriendo dirigir a un país cómo dirige sus empresas, creyendo que si en sus negocios obtiene los resultados esperados tratando a sus empleados en una jerarquía inferior, a gritos bajo la amenaza del despido,, puede lograr el éxito cómo presidente tratando a los ciudadanos norteamericanos, empresas y países, como sus subordinados.

Creo que a partir de aquí se irán modificando las expectativas que creó a su llegada y ese halo de temor que generó irá desapareciendo’ para terminar dando risa o pena ajena. En todo caso sus arranques sólo generarán un cambio en el orden político y económico mundial.

Es la visión chiquita expresada en ideas llamativas para quienes creen que los problemas existen en la superficie y que basta un muro, una renuncia o un decreto para resolverse, precisamente por la falta de experiencia en el quehacer político.

Que está situación la estemos viviendo desde México en el momento en que pasamos por una profunda crisis de credibilidad en las instituciones políticas y de gobierno, me parece interesante y debemos reflexionar sobre cómo queremos plantear nuestro futuro, sí vamos a seguir exigiendo la renuncia del presidente cada que algo no nos guste, o sí vamos a asumir el papel de ciudadanos que se documentan, se informan y con datos reales, sin especulaciones, vamos a exigir que la autoridad se responsabilice y corrija los errores cometidos; si vamos a seguir permitiendo campañas basadas en la descalificación al contrario, sólo porque así son divertidas, o vamos a exigirle al candidato que sea serio porque desde la campaña debe demostrar que toma con responsabilidad el cargo por el que compite.

Al final, no creo que Trump logre su postulado “Make America great again”, porque no se pueden obtener resultados grandiosos a través de una visión chiquita, y es una lección que debemos ir aprendiendo desde ya.

