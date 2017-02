PAPALOTE – Juego de simulaciones

Noé Ortiz

Constantemente me pregunto, por qué el mismo segmento que en redes sociales acusa a los medios de comunicación establecidos (radio, tv y periódicos) de ser vendidos, replica indolentemente información falsa como si fuera verdad. Creo que nos encanta (de encantamiento) la simulación, no aquella en la que fingimos no ser, sino aquella en la que aceptamos sólo aquella información que confirma lo que creemos y torcemos, interpretamos y revaloramos aquella que no, para ajustarla a la convicción propia.

En estos días el gobierno de Cuba negó el ingreso a la isla al ex presidente Felipe Calderón. Esto generó en redes sociales tres tendencias de opinión en Twitter: por un lado, los opinadores independientes, ese grupo autoidentificado críticos, independientes y @revolucionarios, a ti medios vendidos, que celebraron la medida como un reconocimiento de la innegable calidad de corrupto y asesino del ex mandatario mexicano, felicitando la valentía del gobierno de Raúl Castro; por otro lado la información de los medios establecidos, que informaron del hecho en sí y posteriormente de la causa,; y finalmente los memes y chistes.

El primer grupo evidentemente disimula: con tal de afirmar que los únicos adjetivos capaces de describir al ex presidente son asesino y corrupto, ignoran el resto de la información, aquella que nos reportan los medios establecidos y que dice que se le negó la entrada porque iba a recibir un premio de manos del grupo de la disidencia cubana, los subversivos que están en contra de la dictadura castrista, y que encabeza Rosa María Payá, hija del fallecido Oswaldo Payá, acérrimo opositor al régimen castrista.

¿No deberían los mexicanos críticos y opositores al gobierno empatizarse con sus similares cubanos?¿por qué la revolución De Castro contra un dictador es más legítima que la lucha de los Paya contra otro dictador?¿por qué un grupo de críticos de su gobierno considera galardonable a un personaje que es objeto de crítica por los críticos del gobierno de su país?

No importa, porque en este juego de simulaciones lo que importa es que encontremos 2 líneas en una noticia de origen dudoso o torcida, para demostrar que lo que yo digo, es la única verdad.

