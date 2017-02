PAPALOTE – Chancletazos al aire

Noé Ortiz

La historia me la contó un amigo: una vez, cuando era chico, estaba jugando con su hermano menor en la sala, mientras su mamá dormía la, siesta por ahí, en un sillón; después de un rato su hermano se emberrinchó en quitarle un carrito y del berrinche pasó al forcejeo y a los gritos. Su mamá, enojada porque la habían despertado, y todavía adormilada, agarró una sandalia y la aventó, pegándole a mi amigo. Así puso paz.

Recordé la anécdota después de ver los furiosos llamados a no consumir productos de Starbucks, McDonalds, Dominos y demás productos comercializados por franquicias de origen norteamericano, como respuesta a la política anti mexicana de Donald Trump. Chancletazo al aire que golpea al equivocado.

Primer dato: las franquicias de origen extranjero son operadas en México por mexicanos, quienes arriendan locales de mexicanos, consumen servicios de mexicanos y generan empleos para mexicanos, boicotear el Starbucks de la esquina es llevar a un mexicano a la quiebra, afectar su patrimonio y llevar al desempleo a quienes ahí trabajan, mexicanos, claro, y eso ¿en qué va a afectar a Trump?

Segundo dato: nuestra dependencia económica de Estados Unidos no se finca en la importación de frapuchinos o pizzas, sino de la importación de gasolina, vehículos, maquinaria, autopartes, trigo, sola, plástico pet y electrónicos. No se trata de boicotear sino de empezar a producir, solución tan compleja que ningún pseudo líder va a abanderar porque no es políticamente redituable: el llamado al boicot sí sale en las redes sociales.

Tercero: el problema no son los estadounidenses sino un presidente que, sin contar con el apoyo de su Congreso ni de su estructura burocrática, pretende gobernar a golpes de timón. Empresas cono Starbucks, Twitter, Google, Apple o Netflix, por mencionar algunas de las influyentes en aquella economía, se han manifestado abierta o veladamente en contra de esa política; ellos no son el enemigo.

El odio y el miedo crean un caldo de cultivo ideal para los líderes oportunistas que aprovechan la situación y crear cotos de poder, así llegó Trump a la presidencia y así reaccionamos sin lograr cambios. Chancletazos al aire.

