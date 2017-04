PAN necesita un candidato fuerte y con experiencia para presidencia de la República

-Señaló Miguel Ángel Chávez, ex Dirigente Estatal del PAN en Michoacán

-Permitirá alta participación de panistas y legitimidad por su decisión

-Ex líder estatal formalizó con militantes aspiración de Rafael Moreno Valle para ser candidato de los albiazules

Carlos González, Zamora

Rumbo a las elecciones del 2018 a la presidencia de la República, el Partido Acción Nacional (PAN) necesita sacar un candidato fuerte, sólido y con experiencia, que permita un amplio nivel de participación y legitimidad por la decisión de los panistas de esta entidad y de todo el país, señaló Miguel Ángel Chávez Zavala, ex presidente estatal del PAN en Michoacán.

En desayuno ofrecido en conocido café de la ciudad, Chávez Zavala puntualizó que en estos momentos Acción Nacional cuenta con tres excelentes perfiles en Margarita Zavala, esposa del ex presidente de México Felipe Calderón; Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN y Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla.

El coordinador estatal de Moreno Valle informó que precisamente su visita a esta ciudad tuvo como objetivo saludar e intercambiar puntos de vista con la militancia del PAN, fortalecer el equipo inicial de Pedro del Río en este municipio e intensificar los trabajos de cara a la aspiración de Rafael Moreno Valle de convertirse en el candidato de Acción Nacional a la presidencia de la República en el 2018.

Dio a conocer virtudes y fortalezas del ex gobernador de Puebla, “organizarnos, trabajar con estrategia para lograr el objetivo: que Moreno Valle sea el candidato del PAN luego de obtener una buena votación en el estado de Michoacán”.

A pregunta expresa sostuvo que Moreno Valle es un candidato eminentemente ganador en procesos electorales, no proviene de la cultura de la designación o de los plurinominales, todos sus triunfos han sido en candidaturas de mayoría relativa (diputado local, diputado federal, senador y gobernador del estado).

“Puede acreditar experiencia, capacidad de gobierno como lo hizo en Puebla que realmente transformó, alto nivel de competitividad electoral, sabe leer muy bien los procesos electorales, sería un antídoto para AMLO, atractivo para dar estabilidad al sector económico y a quienes forman parte de él y con capacidad de captar el voto joven ausentado en elecciones a favor del PAN, conoce cómo sacar lo mejor del PAN, lo mejor de sí mismo, para ganar primeramente la elección interna y luego ir por la constitucional”, destacó.

Dijo estar convencido de que las propuestas que traerá Rafael, su experiencia y resultados en las diferentes responsabilidades, en especial en su gestión como Gobernador de Puebla y el perfil ganador que tiene en las campañas electorales, seguramente habrá de pesar en el ánimo del panismo zamorano.

Adelantó que Moreno Valle estaría en Michoacán en menos de un mes y por supuesto contemplaría visitar Zamora, para exponer una propuesta clara e insistir en realizar un proceso interno e ir por el voto de los militantes, “no debemos perder la cultura ni vocación democrática de miles de panistas, caso contrario provocaría brazos caídos y generaría un proyecto no impulsado por la militancia”.

Finalmente dijo que todos los panistas tienen el derecho para conocer la propuesta, proyecto y la trayectoria de los aspirantes a la candidatura a la presidencia del país, “es saludable para la militancia de Michoacán y Zamora es un lugar especial, indispensable, que quien aspire a la candidatura del PAN no debe dejar de lado, hay que convencer a un panismo crítico, exigente, sabio y que seguramente podrá tomar la mejor decisión”.