PAN comenzó actualización de padrón de militantes, en breve INE obligará a todos los partidos

-Convocan a la militancia blanquiazul a darse de alta antes del 6 de Mayo

Elena Rojas, Zamora

El Partido Acción Nacional (PAN) está haciendo historia en el proceso de actualización de su padrón electoral. Tan es así que el Instituto Nacional Electoral (INE) obligara a todos los partidos políticos a actualizar su padrón como lo hace el blanquiazul en vísperas de las elecciones del 2018, señaló Enrique Godínez del Rio, presidente del comité directivo municipal del PAN en Zamora.

Dijo, “El INE hará obligatorio tener este tipo de información abierta y cruzada, lo que ayudará a detectar militantes que pertenecen a dos o más partidos. El PAN es modelo en la actualización. Estamos siempre a la vanguardia al utilizar las herramientas tecnológicas que nos brinda la actualidad”.

Expresó, “el PAN siempre ha sido un partido que ha propuesto a los sistemas electorales que vayan perfeccionándose a lo largo del tiempo. Fuimos los que estuvimos constantemente en la credencialización y un padrón confiable de nuestro padrón electoral. Hoy no es la excepción, el PAN pone el ejemplo. Estamos convocando en diferentes estados de la Republica para que puedan tener un padrón confiable dentro de Acción Nacional”.

Comentó “este padrón tiene una serie de candados muy interesantes. El modulo que tenemos para la actualización de datos está cruzado con el INE, es decir, en forma presencial nuestros militantes vienen, ponen su huella e inmediatamente esa huella digital valida que efectivamente la persona corresponde a la misma clave del elector”.

Explicó, “inmediatamente le llega al militante un numero de código para poder continuar con los siguientes pasos para lo cual debe presentar su teléfono celular o el correo electrónico donde le llega un aviso que le permite continuar con el resto de los pasos a seguir a efecto de culminar el proceso total de la actualización de datos”.

Añadió, “si nuestro militante tiene un cambio de domicilio y en el INE no está registrado, simplemente con un comprobante de domicilio se escanea y nosotros actualizamos sus datos ya al interior, aunque en el INE tiene su credencial anterior, pero ya estamos validando los dos datos: su huella digital junto con la clave de elector.

Recordó que el pasado 6 de Marzo empezó en el PAN la actualización de datos y se extenderá hasta el 6 de Mayo, “estamos de lunes a viernes en un horario de 9 am a 3 pm y de 5 pm a 7 pm y el sábado de 9 am a 2 pm al igual que el domingo.

“Después de las 3 de la tarde el sistema se cierra y no puede haber ningún militante que se pueda dar de alta o empezar antes de las nueve. Eso protege a que en los municipios no se abran las casas de los partidos y en la noche empiecen con la búsqueda de militantes para que actualicen sus datos. Hay un periodo abierto a la luz pública confiable y a la vista del ciudadano”, sostuvo.

Actualmente el PAN en Zamora cuenta con un padrón de militantes de 1 mil 979, “esperamos que acudan a su actualización la totalidad de ellos o incluso se sumen más”.

Dijo, “el objetivo de este proceso es tener un padrón confiable y que en las próximas contiendas internas y de convocatoria de la militancia tengamos los datos precisos para poderlos localizar desde teléfonos, correos electrónicos y direcciones. Ya que en nuestras asambleas requerimos cierto porcentaje de quórum”.

Admitió que como lo dijo la senadora Luisa María Calderón, hay cierta falla en el proceso de actualización, “hay conflicto pero para las personas que están en el extranjero. Estamos a muy buen tiempo de subsanar esto. Acaba de trascurrir una semana, va a durar 7 semanas más y ese tema ya está en vías de solución”.

Explicó, “había falla en cuestión del procedimiento, como se iban metiendo los datos en algunos pasos. Por ejemplo pedían una credencial de elector que es para votar en el extranjero, pero como para algunos es transitoria su estancia, no han logrado tener ese requisito, ya que no lo necesitan porque van a retornar a México en breve”, finalizó.

Numeraria

6 de Mayo último día que tiene la militancia panista para actualizarse en el padrón