Paloma mensajera llega a Jacona para unir familias

-Mediante este programa darán facilidades a adultos mayores de 60 años para ir a EU

-Interesados deben acudir al departamento de atención al migrante de Jacona

Elena Rojas, Jacona

Por vez primera se pone en marcha el programa paloma mensajera respaldado por la Secretaría del Migrante. Este tiene como finalidad que los adultos mayores de 60 años puedan reunirse con sus familiares que radican en Estados Unidos, informó Mónica Paulina Rodríguez Zambrano, auxiliar del departamento de atención al migrante

Está enfocado a los padres que tienen hijos que emigraron a los Estados Unidos, desde hace algunos años y que no les ha sido posible reencontrarse con ellos. Es decir, está dirigido a todos aquellos adultos mayores que nunca hayan sido deportados del vecino país y que por cuando mucho les hayan negado la visa una sola vez, ya a partir de dos veces o más ya no son admisibles para el programa.

Explicó, “es un programa muy noble. La finalidad es que los padres que tienen 10, 15, 25 años o más sin ver a sus hijos, o que incluso no conocen a sus nietos, puedan ir a Estados Unidos a visitarlos”.

Señaló que los interesados deben acudir al departamento de atención al migrante, ubicado al interior de la presidencia municipal de Jacona. Deben presentar su pasaporte vigente de por lo menos 6 meses, acta de nacimiento, curp, credencial para votar, certificado médico que acredite que está en condiciones para viajar y los nombres completos y domicilios de sus hijos que se encuentran en E.U.

“Vamos a conformar un grupo de 30 personas que van a ir a la embajada de la ciudad de México, para que les tomen sus huellas digitales, una fotografía y tengan una entrevista con un cónsul americano para que les dé la visa americana”, indicó.

Anunció, “no es seguro que a todos les den la visa, porque al final el cónsul es el que tiene la última palabra, pero si existe una mayor probabilidad por tratarse de un programa gubernamental”.

“El programa se implementa por vez primera en todo Michoacán. Está teniendo gran aceptación por ser una de las entidades con mayor flujo migratorio. Ojala y que los años venideros se siga poniendo en marcha para reencontrar a más familias, porque muchas personas que están en Estados Unidos tienen el temor de que si llegan a morir sus padres no puedan estar con ellos ni siquiera en el sepelio”, mencionó.

Indicó que una vez que les entreguen las visas, los adultos mayores durarán tres semanas en E.U, “todos se irán en el mismo vuelo. Serán recibidos por un club de migrantes en Los Ángeles, a donde irán sus familiares por ellos para que a las tres semanas todos nuevamente vuelvan al mismo club para regresar en el mismo vuelo”.

Señaló que los beneficiados solventarán sus propios gastos, tanto el viaje a la Cuidad de México, el gasto a Guadalajara para su vuelo, el vuelo redondo y el gasto del autobús de Guadalajara a Jacona y el costo de la visa, “se están apoyando en sus mismos familiares para la causa, que les implicara un costo promedio de 15 mil a 20 mil pesos”.

Normalmente cuando se realiza el trámite de visa son dos viajes a la embajada de la ciudad de México, uno para la toma de huellas y fotografía y el otro para la entrevista con el cónsul. Pero en este caso en un solo viaje se agotaran los dos, gracias al respaldo de la secretaria del migrante, Por lo que tendrán un ahorro de casi 1 mil pesos y tendrán una mayor posibilidad de obtener la visa, concluyó.



Numeraria

17 personas van enlistadas. Faltan 13.

3 mil 040 pesos costo de la visa