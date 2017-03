Padres de familia se inconforman por cambios en Escuela Reforma

-Acusan a directora Celina Mireles de imponer a docentes en sexto y tercer año de primaria

-Hubo presencia policiaca por momento de tensión en plantel educativo ante queja de papas

-Directora asegura que cambios fueron otorgados para mejora educativa de alumnos

Oscar De La Rosa, Zamora

Padres de familia de la escuela primaria Reforma, ubicada en el cruce de Niños Héroes y República, se inconformaron ante supuestos abusos cometidos por la directora Celina Mireles, a quien acusaron de imponer docentes en sexto y tercer año de primaria, sin consultar a las papás previamente o recibir una notificación con relación a los ajustes realizados en la plantilla docente.

Guadalupe Juárez Ramírez, miembro del comité de la sociedad de padres de familia, aseguró que los papas están hartos de la toma de decisiones de la directora con relación a la operatividad de la institución, ya que supuestamente hay constantes agresiones físicas en contra de los niños.

“Vamos a solicitar que se hagan las investigaciones respectivas ante los órganos adecuados porque no estamos dispuestos a tolerar esa situación. Como padres de familia vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con relación a estos casos”, dijo.

Es importante mencionar que durante la movilización de padres de familia hubo la presencia de elementos de la Dirección de Policía y Tránsito, lo cual causó asombro de los papas tras asegurar que nunca se habían apostado afuera de la escuela, pese a que anteriormente en repetidas ocasiones habían solicitado ese servicio a la directora para resguardar la integridad física de los infantes.

Por su parte, Celina Mireles, directora de la escuela Reforma, aclaró que el cambio de docentes se generó por necesidades que presenta un grupo de niños de sexto de primaria en relación a conocimientos matemáticos para que puedan cursar de mejor manera su educación secundaria.

“En este tipo de actividades siempre habrá inconformidades de los padres de familia. Nos vamos a dedicar a que los niños tengan bienestar y que salgan preparados para la escuela secundaria porque no queremos que lleguen rezagados a cursar su siguiente nivel educativo, así que hay una justificación con relación a los ajustes”, dijo.

Concluyó al decir que en la escuela no se presenta ninguna situación de maltrato, ni despotismo y por ello hizo referencia a una comunidad de 280 padres de familia, que están conformes con el trabajo operativo, de lo contrario no tendrían a sus hijos en el plantel educativo.

Numeraria

-8:00 horas inició conflicto en la escuela