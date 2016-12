Padres de familia repudian vacaciones anticipadas de docentes

-Niños se quedan sin clases antes de inicio de periodo de descanso

-Afectaron a miles de ciudadanos con marchas sobre calzada Zamora – Jacona y zona centro

-Oootra vez piden respuestas por caso de normalistas de Ayotzinapa

Oscar De La Rosa, Zamora

Padres de familia repudiaron las vacaciones anticipadas de los docentes en las escuelas. Hicieron un paro de labores para protestar por enésima ocasión por el caso de los normalistas de Ayotzinapa con o que afectaron a una matrícula importante de alumnos que se quedaron sin clases por la determinación de sus profesores.

La afectación fue múltiple, porque también provocaron el rezago de conductores de vehículos que circulaban sobre la calzada Zamora – Jacona y zona centro, que fueron parte de las calles que durante minutos fueron bloqueadas por los docentes.

“No entendemos por qué no hay una actuación directa de las autoridades competentes. Nuestros hijos no pueden, ni deben estar supeditados a lo que digan sus profesores en relación a su formación académica que está secuestrada por el capricho de sus profesores”, puntualizaron padres de familia de alumnos de escuelas públicas abordados por EL INDEPENDIENTE.

Comentaron que la educación pública del país prácticamente se ha privatizado por las acciones de los docentes. Hay quienes optan por hacer un gasto superior para inscribir a sus hijos en instituciones particulares con el propósito de que los niños no pierdan un día de clases y que su formación sea más efectiva.

“Es la alternativa a la que nos han orillado las acciones de los docentes y lamentablemente el nivel académico cada vez se hunde más como consecuencia de los constantes paros de labores en los planteles educativos; no nos extrañaría que estos mismos maestros tengan a sus hijos en escuelas privadas, pero en fin, insistimos, es una acción que exige que las autoridades competentes tomen medidas para evitar la suspensión de labores”, dijeron.

Agregaron que el panorama es incierto para los alumnos, ya que para el año entrante seguramente habrá más paros de labores que terminarán por afectar a la base estudiantil para que las “demandas” de los profesores puedan ser cumplidas.

Cabe añadir que la movilización de los docentes concluyó a las afueras de la presidencia municipal, donde solicitaron la atención de autoridades municipales para atender a su pliego petitorio, ante el asombro de ciudadanos que se dieron cita en la plaza principal.

Numeraria

-7 días faltan para que inicie periodo de vacaciones