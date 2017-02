Padres de familia forman largas filas para actas de nacimiento

-Registro Civil triplica sus servicios para atender hasta el último de solicitantes

-Alcanzan los 300 trámites diarios previo a fecha límite de inscripciones escolares

-Cierre temporal de oficinas estatales también influyo en saturación de personas



Oscar De La Rosa, Zamora

Los padres de familia abarrotaron las filas para la obtención de actas de nacimiento. El Registro Civil triplicó sus servicios para atender hasta el último de los solicitantes que diariamente acude a la dependencia estatal para la obtención del documento y que no se vean afectados en sus intereses particulares.

Las oficinas de la dependencia estatal alcanzaron los 300 trámites de actas de nacimiento en forma diaria, previo al cierre de las inscripciones escolares. Lo regular en un periodo ordinario son un promedio de 150 trámites diarios de dichos documentos, informó Blanca Arriaga Marín, oficial mayor del registro civil.

“El cierre temporal de las oficinas estatales también influyó para que se saturaran los servicios. La demanda de actas de nacimiento se ha multiplicado durante los últimos días, derivado de que está por concluir la oportunidad para que padres de familia inscriban a sus hijos en los planteles educativos”, puntualizó la oficial mayor del registro civil.

Comentó que la indicación que tienen los empleados de la dependencia es de atender los trámites en un periodo máximo de 3 minutos para que el proceso de atención sea rápido y no genere problemas de aglomeración en las oficinas estatales.

“Hay una caja de cobro establecida en el módulo de la Administración de Rentas que nos permite agilizar los trámites porque los usuarios del Registro Civil, ya no se entretienen más que en el proceso de impresión de los documentos, lo cual se facilita con la fecha de nacimiento y nombre completo de la persona”, dijo.

Comentó que también estarán al pendiente de vigilar que no se registre coyotaje en los servicios del Registro Civil porque no se puede lucrar con las personas para que obtengan su documento, cuando el costo de un acta tiene un precio establecido, por el que la población no debe pagar un peso de más.

Finalmente dijo que es importante que las personas denuncien ese tipo de actos y lo más importante es que no se dejen engañar porque todos tienen la posibilidad de hacer el trámite sin problema alguno. Es necesario que tomen su tiempo para que no estén sujetos a la falta de servicio por no acudir previamente a las oficinas.



Numeraria

1 caja de cobro está disponible para trámites de actas de nacimiento

3 minutos tiempo de atención deseado por persona