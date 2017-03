Otorgan nuevos formatos de la CURP en Registro Civil

-Documento tendrá mayores candados de seguridad para evitar falsificaciones

-Trámite no tendrá ningún costo para usuarios del servicio

-Nombre y claves son más grandes para evitar confusiones

Oscar De La Rosa, Zamora

A partir de esta semana fueron puestos en marcha los nuevos formatos de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en el Registro Civil. El documento tendrá mayores candados de seguridad para evitar falsificaciones y que se haga mal uso para cometer diferentes irregularidades en lo que respecta a la identidad de las personas.

Son tramitados un promedio de 100 documentos de manera diaria en la Oficialía del Registro Civil. El documento no tendrá ningún costo para la población, pese a las modificaciones que se registraron en el papel, que ahora cuenta con más candados digitalizados que podrán garantizar la autenticidad de la CURP.

“La CURP es un documento indispensable para que se puedan complementar trámites de afiliaciones, inscripciones o cualquier otro que convenga a los intereses de las personas; hablamos de niños hasta adultos. Es necesario que las personas asentadas en esta región cuenten con el papel para evitar que tengan problemas en ese sentido”, puntualizó Blanca Arriaga Marín, Oficial del Registro Civil.

Dentro de las características principales de la CURP figura el código QR, que contiene la información de la constancia. El nombre y la clave de registro son más grandes para evitar confusiones por parte de las personas que actúan como solicitantes.

“La CURP con el formato viejo no va a perder su validez, pese a los cambios que sufrió el documento; sin embargo, sería importante que los usuarios del Registro Civil hagan la actualización del documento para que tengan un documento con mayor claridad que sirva a sus intereses particulares”, indicó.

Para tramitar la CURP se requiere el nombre de las personas y fecha de nacimiento; para los casos donde el documento va a ser solicitado por primera ocasión, es necesario que las personas presenten el acta de nacimiento, de lo contrario no se encontrará en el sistema el papel que acredita la identidad de las personas.

Finalmente dijo que es importante que las personas interesadas en la CURP hagan el trámite a tiempo para que no corran los riesgos de las actas de nacimiento, en donde se queden sin el papel como consecuencia de la cantidad de gente que se concentra para hacer el trámite.

Numeraria

-100 trámites diarios en promedio hacen de la CURP