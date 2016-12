Organizan posada Biker Zamora 2016 en apoyo a los Reyes Magos

-Será este 17 de Diciembre, a partir de las 6:00 pm en el campo de Beisbol de la Unidad Deportiva “El Chamizal”.

Francisco Hernández, Zamora

Con la finalidad de recaudar recursos económicos para la compra de juguetes y regalarlos este próximo 6 de enero en colonias marginadas del municipio de Zamora, el Motoclub`s de Zamora en conjunto con la fundación “Angelito de mi guarda” preparan evento “Posada Biker Zamora 2016”.

Este evento pretende reunir aproximadamente a 200 motociclistas no solo de Zamora si no otra regiones, incluso de estados vecinos, teniendo como sede en el Campo de beisbol de la Unidad Deportiva “El Chamizal”, que servirá como escenario para realizar una serie de actividades, entre ellas una convivencia entre bikers, show de entretenimiento, rifas y piñatas.

Es importante señalar que la cuota de entrada será de 50 pesos por persona y lo recaudado adquirir y comprar juguetes, para posteriormente ser entregados en colonias de escasos recursos del municipio, donde es muy difícil el acceso a los reyes magos y los niños probablemente no puedan disfrutar de algún juguete.

Berenice Gómez, presidenta de la Fundación “Angelito de mi Guarda”, mencionó “nos hemos unido todos los moto clubs de Zamora para apoyar esta noble causa, pero este evento no es exclusivo de los bikers, también estamos colaboración a la sociedad en general para que el próximo sábado nos acompañen a la plaza principal llevando un juguete o un pesito para que más niños alcancen a tener alegría este día”

“En la recolección de juguetes solamente estamos pidiendo 3 cosas, que estén en buen estado, que no sean de baterías ni bélicos, para evitar generar violencia en nuestro municipio, y el evento que estamos organizando es sin fines de lucro, solo es con la finalidad de recabar recurso y transformarlo en alegría”, subrayó Berenice Gómez.

Bajo el slogan “vive la euforia, transfórmala y no te pierdas esta oportunidad de ayudar y convivir con motociclistas” para mayores informes comunicarse 044 351 509 3749 y/o 044 351 127 9548.