Organiza el CRAM eventos gratuitos de gran nivel

-Iniciarán hoy con un concierto de Jazz

-A principios de Febrero dos funciones teatrales sobre violencia y narcotráfico

-Para el 14 de Febrero un monólogo sobre la relación de Frida Kalho y Diego Rivera



Elena Rojas, Zamora

El Centro Regional de las Artes de Michoacán (CRAM), a través de su director Erick Alba, anunció una serie de eventos artísticos y culturales de gran nivel que tendrán como atractivo ser totalmente gratuitos para la población.

Iniciarán hoy viernes con un concierto de jazz en el foro multiescenico del CRAM a las 20 horas, a cargo del cuarteto Tempus Fugit, integrado por melómanos del Conservatorio. El ensamble lo encabeza Rodrigo Neftalí, considerado uno de los mejores guitarristas mexicanos, cuya formación musical la realizó en Barcelona.

“El ensamble se aboca en trasladar las técnicas de la composición académica hacia la improvisación propia del jazz”, resaltó.

Para la próxima semana los días 1 y 2 de Febrero a las 8 pm en el estacionamiento del CRAM, se presentará el montaje de la obra Caborca, concebida por Paulina Barros Reyes Retana, bajo la dirección de Andrea Salmerón de la compañía “Teatro en fuga”, proveniente de la ciudad de México, cuya presentación se logró gestionar ante el gobierno federal, a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).

“Esta obra aborda el tema de la violencia y el narcotráfico como un fenómeno social, pero visto desde los ojos de los criminales, no desde las víctima que lo padecemos, sino desde los que lo hacen: el porqué, el cómo y que se piensa desde ese sector. Es una obra que por su propuesta escénica no será apta para todo público, sino para jóvenes y adultos”, detalló.

Añadió que para el martes 14 de febrero a las 8 pm, en el Teatro Obrero se presentará el monologo “Frida, una mujer enamorada”. Éste aborda sobre la relación entre la pintora mexicana con el muralista Diego Rivera; “una relación en muchas ocasiones tormentosa, pues incluso datos históricos revelan un intento de homicidio por parte de Kalho hacia Rivera, por celos, el cual no se concretó, suceso en el que también estuvo involucrada la revolucionaria feminista Concha Michel”.

El monólogo lo escribió y dirigió José Luis Pineda, director de escena del CRAM, el montaje fue elaborado en Michoacán, pero se estrenó en Madrid, “tuvo una gira durante dos meses por España y esta es la primera vez que se presentará en México, precisamente en esta ciudad, donde tendrá una única función y posteriormente la obra partirá a Colombia para tener una gira intensa por ese país, después regresara a España y posteriormente continuará su gira por Francia”.

Indicó finalmente que pugnaran porque en el último trimestre de este año este monólogo tenga una gira intensa por diversos municipios de Michoacán, cuna donde fue concebido.



Numeraria

27 de Enero 20 hora foro multiescenico del CRAM cuarteto de jazz Tempus Fugit

1 y 2 de Febrero 8 p.m estacionamiento del CRAM obra teatral Caborca

14 de Febrero 8p.m teatro Obrero se presenta el monologo “Frida, una mujer enamorada”