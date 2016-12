Oootra vez trabajadores del sector salud en paro de labores

— señalan que les atrasaron su quincena



Elena Rojas, Zamora

Por tercera ocasión en el año, los trabajadores del sector salud tuvieron que parar en sus labores debido a que les retrasaron el pago quincenal, en esta ocasión por el trabajo devengado del 15 al 30 de noviembre, situación que se extendió a las diversas unidades de salud en la entidad, así como en las áreas administrativas de hospitales de la Secretaría de Salud y de las 8 jurisdicciones sanitarias del estado.

Jorge Roberto Vázquez Palacios, director del Centro de salud de Zamora, expresó “esperemos que en las próximas horas se resuelva esta situación, que se tenga el ajuste financiero en breve. Si hoy mismo se resuelve, hoy mismo se retira el paro”.

Recalcó que el paro solamente está afectando las áreas administrativas, “continúa la atención a los pacientes y la atención en el área de urgencias, pues la población finalmente no tiene la culpa de que la clase patronal no cumpla. Únicamente se tomó el área de dirección y el área administrativa”.

“Es importante que se agilice el proceso de regularización, para que los trabajadores ya no tengamos que cesar labores. Tenemos entendido que ya la secretaria de salud, Silvia Hernández Capi, se encuentran en la Secretaría de Finanzas viendo la manera de subsanar esta situación y no se repitan este tipo de circunstancias”, comentó.

Dijo que hasta el momento se desconoce el monto que se adeuda de esta quincena reciente a alrededor de 4 mil trabajadores en la entidad, “no obstante, la mesa de trabajo ya está instalada para dar solución a esta demanda”.

Tan solo en el centro de salud ubicado en la calle Niños Héroes fueron 165 trabajadores los que se levantaron ayer en paro, “en cuanto se libere el recurso se levantara el paro. No hay el estado de persistencia por parte de los trabajadores, sino que están en la disposición de ceder en cuanto les depositen su quincena “, finalizó.



Numeraria

75 unidades de salud en esta región sanitaria