Ola de calor rezagará producción de grano en la región Zamora

-Falta de lluvia no favorece condiciones para hectáreas destinadas a cultivo de maíz

-Contemplan 5 mil hectáreas en el municipio para este temporal

-Alza en costo de agroquímicos incrementará precios en siembra del producto

Oscar De La Rosa, Zamora

La ola de calor rezagará la producción de grano de maíz y sorgo en la región de Zamora. La falta de lluvia no favorecerá las condiciones para las hectáreas destinadas al cultivo de grano, ya que es necesaria para que puedan crecer las milpas y que al final del temporal haya un buen rendimiento en esa actividad agrícola.

“No hay las suficientes condiciones de humedad para que comiencen a caer las primeras precipitaciones pluviales. El inicio del temporal estaba marcado desde el pasado 15 de mayo; sin embargo tenemos información del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) de que esta situación podría darse hasta el próximo 31 de mayo”, informó Ramón Segura Maldonado, director de desarrollo rural.

Para el periodo productivo está contemplada una superficie cultivable de 5 mil hectáreas en el municipio, de las cuales mil 500 son de riego y 3 mil 500 de temporal. La cantidad de tierras es similar a la del año pasado, debido a que los agricultores han decidido invertir en ese tipo de producto.

“Vamos a tener cosechas rezagadas en el ciclo del maíz, porque las condiciones climatológicas no se presentaron como esperaban los productores agrícolas. No habrá una escasez en el producto porque el riego por punteo nos permitirá compensar la situación, sumado a que la zona de Chavinda, que también es productora de grano, nos permitirá cubrir la demanda del mercado regional”, explicó.

Aseguró que el costo de la producción de maíz sufrirá un aumento de hasta 20 por ciento en promedio debido al alza en el precio de los agroquímicos. Para una hectárea tendrán que invertir de 12 a 15 mil pesos; depende del tipo de insecticidas e insumos que utilicen para el proceso que genere rendimiento en las tierras de cultivo.

“Además hay que tomar en cuenta el gasto en semilla de calidad. No se ha generado un desánimo de los productores agrícolas en lo que respecta al trabajo en este cultivo porque los resultados es que se mantiene la misma superficie cultivable”, dijo.

Finalmente agregó que los productores agrícolas están a la expectativa de tener un clima favorable a lo largo del ciclo productivo, ya que el objetivo es generar resultados al finalizar para hacer efectiva la inversión en el grano.

Numeraria

-65 por ciento de superficie cultivable es de temporal

-35 por ciento de hectáreas son de riego