Oficializan queja por agresividad del alcalde priísta de Zamora

-Lucio Arzate busca frenar comportamiento agresivo del Edil

-Sostuvo que no hay fondo político, más bien comprometer a munícipe a buen trato ciudadano

-Esperan una actuación imparcial del organismo estatal

Oscar De La Rosa, Zamora

Fue presentada una queja y testigos ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para declarar en contra del alcalde del PRI de Zamora, José Carlos Lugo Godínez, y exponer la situación ocurrida el pasado 21 de marzo del año en curso en la plaza principal, donde el mandatario, aparentemente, tuvo la intención de agredir físicamente a Lucio Arzate Maldonado, presidente de la organización Unidad Ciudadana, tras una manifestación realizada afuera de la Presidencia Municipal.

“No hay ningún interés político detrás de la colocación de esta queja. La actuación obedece a comprometer únicamente al mandatario municipal a tener que ofrecer un buen trato a los ciudadanos, porque no debe olvidar que se debe a los habitantes de este municipio y que su condición de presidente municipal no lo exime de una atención de calidad y cordialidad”, subrayó el dirigente de Unidad Ciudadana en el marco de una visita realizada a la oficina del visitador regional de la CEDH.

Aseguró que no se trata tampoco de buscar la imposición de una sanción económica, sino únicamente dejar el precedente para que el alcalde se comporte y no vuelva a actuar de esa manera con otros ciudadanos.

Confió en una actuación imparcial de parte de la CEDH, tras considerar que han sido lentos los avances en el proceso para la presentación de la queja, ya que van casi 2 meses de resolución desde que expuso la problemática ante el organismo, aun con la presentación de pruebas por parte de las personas involucradas.

Comentó que están en disposición de apoyar a una persona de otra organización en caso de que se volviera a presentar un caso de intento de violencia como el que se registró en contra de su persona, ya que ningún ciudadano está exento de que puedan ocurrirle esas acciones.

Aseveró que continuará el pie de lucha como lo ha externado a través de Unidad Ciudadana, tras considerar que todavía hace falta mejorar la situación de muchas personas que viven en el predio de La Huanumera, donde el auxilio del gobierno municipal ha sido prácticamente nulo.

“Nosotros hemos hecho el esfuerzo que nos compete para que se pueda hacer un trabajo conjunto con el Ayuntamiento; sin embargo, vemos una falta de voluntad de las autoridades municipales en relación al tema y por ello es que si no vemos resultados, vamos a continuar con las movilizaciones”, finalizó.

Numeraria

-2 personas fueron requeridas como testigos ante CEDH

-21 de marzo fue registrado el acontecimiento