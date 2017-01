Nuevo perfil del docente debe enfocarse a formar estudiantes emprendedores

-Tec Zamora capacitó a sus catedráticos en el rol que exige nuevo modelo educativo



Elena Rojas, Zamora



“El nuevo perfil del docente debe ir enfocado al emprendedurismo, a formar estudiantes con la filosofía de que generen empresas, que tengan mentalidad de empresarios, más no de empleados. Este es el nuevo rol del docente en este nuevo modelo educativo”, señaló Jesús Chávez Anaya, director académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora (ITESZ).



Lo anterior en el marco de un curso de formación docente organizado por este instituto, que llevo por título “El nuevo perfil del docente”, que tiene como objetivo formar catedráticos apegados a valores que inculquen

en sus estudiantes la pasión por abrir negocios.



Participaron 70 profesores de las diversas carreras con que cuenta el ITESZ. Lo impartió José Ángel Gámez, instructor proveniente de León, Guanajuato, quien ha sido director de diversos tecnológicos, entre los que destacan el de Jiquilpan, Nayarit y León.



Comentó que el ITESZ capacita a su planta docente de manera semestral, para continuar siendo uno de los tecnológicos con mayor prestigio y mejor nivel académico, pues el 100 por ciento de sus carreras están certificadas, “detectamos la necesidad de dar este curso para nuestros profesores con un enfoque filosófico y de formación docente”.



Recordó que el nivel superior es la etapa terminal de cualquier estudiante que inicia desde su formación de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y finalmente termina en un nivel superior.



“Por tanto el profesor debe tener la formación para que pueda atender a estos estudiantes porque es la etapa final, independientemente como nos lleguen los estudiantes tenemos que formarlos con una mentalidad para ser líderes, que sepan trabajar en equipo, socializar, que sean emprendedores. Es la etapa final. Por ello independientemente como lleguen los estudiantes debemos formarlos”, resaltó.



Aunque si bien muchos estudiantes vienen arrastrando un rezago educativo por las deficiencias que se ocasionan desde el nivel básico, a causa de los paros y plantones, “el ITESZ no traslada el problema hacia instituciones anteriores. Es un problema nuestro, porque ya son alumnos nuestros y como tales debemos atender y no debemos echar culpas, sino buscar soluciones”.



“Para ello nosotros estructuramos un curso propedéutico para nuestros alumnos de nuevo ingreso donde en 6 sábados los formamos y los preparamos para el examen de admisión. A todos los alumnos que acrediten el examen de admisión los metemos a un curso

de nivelación por un mes, en sesiones diarias de 6 horas, donde los emparejamos en matemáticas, física, química, en programación, etc., de esa manera ponemos en igualdad de circunstancias a nuestros estudiantes de nuevo ingreso con los conocimientos básicos”.



Indicó que el rol del docente debe ser el mismo en todos los niveles en cuanto a formación del maestro, apegados a valores y en inculcar a sus alumnos la mentalidad de emprendedores, “ya cuando se trata de un curso de actualización, es especialización propia de la carrera”.



Cabe señalar que esta capacitación que se dio a los docentes impactara a los 2 mil 600 estudiantes de 7 carreras: ingenierías: industrial, en sistemas computacionales, en tecnologías de información y comunicaciones, industrias alimentarias y electrónica así como en la licenciatura en contaduría pública.



Numeraria

2 días dura curso ayer y hoy (14 horas).