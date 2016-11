Nueve lesionados al volcar camioneta en La Piedad

+Los afectados son una familia de Irapuato

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

La Piedad, Mich.- 28 de noviembre de 2016.- Nueve personas resultaron lesionadas luego de que la camioneta en que viajaran saliera de la cinta asfáltica y volcara en repetidas ocasiones, sobre el libramiento Oriente de esta ciudad de La Piedad a la altura de la carretera que conduce hacia la ciudad de Zamora.

Este aparatoso accidente provocó la movilización de distintos cuerpos de auxilio que atendieron la emergencia, se conoció que todos los heridos son parte de una familia originaria del municipio de Irapuato, Guanajuato y que viajaban a bordo de una camioneta de la marca Ford, tipo Lobo, modelo 2003, color verde con gris, placas de circulación CJ 48 765 del estado de Guanajuato.

Al respecto se supo que el conductor de la unidad perdió el control del volante y la camioneta salió de la carpeta asfáltica y comenzó a dar volteretas, lesionándose así los ocupantes de la misma.

Entre los heridos se encuentran; Guadalupe C., M., de 32 años, Francisca V., P., de 59 años, Evelyn Isabel V., C., de 1 año de edad, Enrique Daniel V., de 33 años, Arturo Daniel C., de 13 años, Fátima Aidé D., C., de apenas 6 meses de nacida, Edgar Iván D., C., de 8 años de edad, Arturo D., V., de 34 años, Ana Luisa D., V., de 20 años, todos vecinos de Irapuato.

La mayoría de los lesionados fueron canalizados en ambulancias al Hospital Regional de La Piedad y otros al Hospital General de Subzona del IMSS; las autoridades policiacas tomaron conocimiento del caso a efectos de elaborar el peritaje del siniestro y deslindar responsabilidades sobre quien corresponda.