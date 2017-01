Noemí Ramírez logró etiquetar 3 mdp anuales para CRI PROMOTON

-Permitirá ampliar operatividad de institución, más de 2 mil pacientes tendrán mejoras

-Dará seguimiento para que recursos lleguen puntualmente a centro de rehabilitación

-Forjadores de la Esperanza reconocen capacidad gestora de diputada

Oscar De La Rosa, Zamora

Un total de 3 millones de pesos fueron etiquetados en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado en este año 2017 para fortalecer la operatividad del CRI PROMOTON, lo anterior como parte de una gestión directa realizada por Noemí Ramírez Bravo, diputada local del distrito VI de Zamora, quien informó que buscarán que la llegada de los recursos sea efectuada en forma mensual o bimestral para garantizar que se cumpla con el objetivo mencionado.

Los 3 millones de pesos serán hechos llegar a través del DIF del estado y la diputada Noemí Ramírez buscará que la partida de recursos sea permanente, es decir, que se mantenga como un compromiso anual con la institución de Zamora, debido a la cantidad de necesidades prioritarias que debe cubrir en la parte operativa, que no solo implica la atención a personas con capacidades diferentes, sino también pago de servicios, nómina y mantenimiento de cada una de las áreas de terapia.

“Así cumplimos con una palabra empeñada. Con resultados es como damos cumplimiento a las necesidades más sentidas de los zamoranos, además celebro el hecho de que podamos garantizar atención a personas con capacidades diferentes no sólo de este municipio, sino también de otros puntos del Estado, porque recordemos que a través del espacio reciben la atención un promedio de 2 mil pacientes de 46 localidades que tendrán mejoras en su calidad de vida”, puntualizó la legisladora.

Mencionó que desde el pasado mes de mayo fue hecho un compromiso en conjunto con el gobernador Silvano Aureoles Conejo para respaldar las labores del patronato “Forjadores de la Esperanza”, encabezado por Juan Carlos Velázquez Hernández, que ahora puede tener la tranquilidad de que es un recurso que tendrán a su alcance porque existe una sensibilidad importante en relación al tema.

“Reconozco el esfuerzo realizado por del diputado Manuel López Meléndez, presidente de la comisión de programación, presupuesto y cuenta pública, así como del legislador, Raúl Prieto Gómez, presidente de la comisión de desarrollo social del Congreso del Estado, porque de manera conjunta hicimos un recorrido por el espacio y si bien, anteriormente se había obtenido un millón de pesos para el espacio, el dinero no alcanza para que se pueda ampliar la parte operativa del PROMOTON, por las tardes o en turnos sabatinos, por lo que se justificó la necesidad de tener mayores recursos”, explicó.

Enfatizó que ingresar la etiqueta de recursos representa un logro importante para el CRI PROMOTON y para los zamoranos porque nadie está exento de recibir atención de la institución a consecuencia de un accidente u otro padecimiento físico, por lo que garantizó darle seguimiento a las acciones para que los recursos lleguen en tiempo y forma al centro de rehabilitación integral.

Por su parte, Juan Carlos Velázquez Hernández, presidente del patronato Forjadores de la Esperanza, dijo que los recursos serán destinados para ampliar los horarios de atención del CRI PROMOTON, lo cual evitará que haya pacientes que se queden registrados en lista de espera como ocurre actualmente en la institución.

“Hacemos un reconocimiento público al compromiso de la diputada Noemí Ramírez con esta causa porque desde el inicio de esta legislatura tuvo el interés de acercarse con nosotros y lograr esta gestión. Fue clave la visita que hizo con compañeros legisladores, ya que a partir de ese momento pudieron constatar el cúmulo de necesidades que tenemos en el CRI PROMOTON”, subrayó.

Finalmente dijo que con el resultado de la gestión puede calificarse a la diputada como una mujer de palabra, porque cumplió una promesa que hizo desde el inicio de su gestión legislativa y además dijo que no queda duda sobre la sensibilidad y compromiso que tiene con los zamoranos porque no sólo es para el CRI PROMOTON la obtención de los recursos, ya que son miles de personas las que se atienden a través del espacio.

Numeraria

46 municipios envían pacientes al CRI PROMOTON

7 meses duró la gestión para el centro de rehabilitación

5 días a la semana opera actualmente