Noemí Ramírez lleva abrigo a más de 200 familias de escasos recursos

-Distribuyó cobijas y láminas en colonias de mayor necesidad

-Continuará con las acciones a lo largo del periodo invernal

-Mi compromiso es regresar a darles resultados, no solo visitarlos para campañas: Diputada



Comunicado Oficina de Enlace Legislativo

Más de 200 familias de colonias como Las Primaveras, Carmen Serdán, Miguel Regalado, Ferrocarril y de la comunidad del Guamuchil recibieron abrigo durante esta temporada invernal mediante la entrega de cobijas y láminas. Los enseres fueron entregados por la diputada local del distrito VI de Zamora, Noemí Ramírez Bravo, quien continuará con dichas acciones a lo largo de los próximos meses de bajas temperaturas.

“Mi compromiso es regresar a darles resultados de manera permanente y no únicamente hacer acto de presencia cuando son periodos de campaña política. La directriz es trabajar para ustedes y tengan la seguridad de que los trabajos que realizaremos serán efectuados durante toda la gestión”, puntualizó la legisladora local, en el marco de la entrega de las cobijas y láminas.

Los habitantes hicieron un reconocimiento a la diputada Noemí Ramírez tras considerar que las acciones sociales deben ser una constante de los representantes de gobierno y no únicamente un auxilio temporal previo y durante los periodos de campañas políticas, ya que son hechos que están alejados de una credibilidad total.

Manifestaron estar cansados de que lleguen políticos a visitarlos con el afán de fortalecer campañas a través de la aplicación de encuestas y promesas que finalmente terminan por quedarse en compromisos no cumplidos.

La diputada Noemí Ramírez reiteró que por esa razón ha instruido a su equipo de trabajo para que durante los 365 días del año estén al pendiente de brindar la atención posible a los ciudadanos a través de la Oficina de Enlace Legislativo o por medio de cualquier solicitud que hagan llegar para gestión social.

“Mantenemos firme el compromiso de seguir con la creación de iniciativas de ley que permitan mejorar sus condiciones de vida, pero también para continuar con la gestión de recursos que nos den la posibilidad de otorgarles este tipo de apoyos para que mejoren sus condiciones de vida”, dijo.

En ese contexto, hizo el compromiso de otorgar una donación de pintura para la rehabilitación de un inmueble en la comunidad del Guamuchil a solicitud expresa de los habitantes, debido a que van a realizar un calendario de festividades patronales.

Finalmente la legisladora deseó a los habitantes del municipio que tengan una festividad navideña en familia y que vengan los mejores deseos para el próximo año con el propósito de que mantengan una calidad de vida que haga frente a sus necesidades.