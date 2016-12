Noemí Ramírez entrega más de 300 despensas a familias de escasos recursos

-Acudió a colonias de la periferia y CERESO

-Reafirma su compromiso para ofrecer más resultados año entrante

-Puntualiza que servicio público debe ser permanente, no solo para periodos electorales



Comunicado Oficina de Enlace Legislativo



Un total de 300 despensas fueron entregadas por la diputada local del distrito VI de Zamora, Noemí Ramírez Bravo, a familias de escasos recursos durante la parte final del año. Acudió a colonias como San José, Palo Alto, El Vergel, García Robles, Luis Donaldo Colosio, López Mateos, Ex Hacienda El Refugio y el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Zamora.

“Quiero reafirmar mi compromiso con los zamoranos durante el cierre de año. Vendrán más resultados para el año entrante que se sumarán a los que ya entregamos durante este ciclo en los rubros de salud, educación, fomento al empleo y otras necesidades que han sido una necesidad básica para los habitantes de esta localidad”, puntualizó Noemí Ramírez, en el marco de la entrega de los paquetes alimenticios.

Reiteró la inversión efectuada en infraestructura educativa superior al millón de pesos, así como otros 11 millones de pesos que fueron gestionados para fortalecer la formación académica de miles de niños de este distrito. En materia de salud, recordó los casi 5 millones de pesos que obtuvo para equipar los quirófanos del Hospital General de Zamora (HGZ) que actualmente están puestos en funciones.

En ese tenor, reiteró a los zamoranos la apertura existente a través de su oficina de enlace legislativo donde su equipo de trabajos está con la mejor disposición de servir a la población para atender a los zamoranos en materia legal, médica o cualquier otro servicio social que requieran para mejorar sus condiciones de vida.

“El servicio público debe ser permanente, no sólo en periodos electorales como sucede con muchos políticos. Por esa razón, vengo a dar la cara y ponerme siempre al servicio de los zamoranos y que comprendan, a través de nuestros hechos y resultados, que no sólo estamos presenten cuando requerimos de su sufragio”, subrayó.

Aseguró que no es un partido quien marca la diferencia en la manera de gobernar, sino quien representa a los zamoranos desde diferentes trincheras de trabajo y por ello es que ha mantenido un trabajo constante que permita mejorar las condiciones de sus representados ante el Congreso del Estado.

“Tengan la seguridad de que vamos a continuar con la generación de iniciativas de ley y posicionamientos para que desde la tribuna del Congreso del Estado pueda haber resultados favorables para ustedes. Actualmente ocupo el tercer lugar en productividad de 40 diputados, en ese rubro. Voy a hacer lo que esté en mis manos para que preservemos o podamos mantener esa posición para el próximo año”, finalizó.