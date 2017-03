Noemí Ramírez busca poner supervisión a funciones de servidores públicos con Ley del Notariado

-Presentó iniciativa ante Congreso del Estado, la intención es dar resultados a la población

-Pretende ampliar número de vocalías para representar más regiones michoacanas

-Asignación de notarías no será por intereses particulares, sino por preparación de aspirantes

Comunicado Oficina de Enlace Legislativo

​Con el propósito de redefinir el trámite de la supervisión notarial para desalentar y prevenir conductas que contravengan los principios que deben orientar la acción de los servidores públicos es que buscarán reagrupar los supuestos que pueden generar la aplicación de sanciones, en contra de quienes incurran en esas acciones por medio de Ley del Notariado que fue expuesta ante el pleno del Congreso del Estado por la diputada local del distrito VI de Zamora, Noemí Ramírez Bravo.

Comentó que la iniciativa de Ley del Notariado se trata de un cuerpo normativo moderno, que se sustenta en la existencia de los principios fundamentales que guían el servicio de la fe pública en la actualidad; retoma el sistema jurídico del notariado latino que debe regir los actos que se sometan a la fe pública que se deposita en los notarios, razón por la cual se instituye la colegiación inmediata y la inamovilidad de este tipo de servidores públicos.

​La legisladora dijo que con la iniciativa de ley se define correctamente el marco de actuación de los notarios para conocer de procedimientos no contenciosos, para el arbitraje y mediación notarial, los que a elección y de acuerdo a los solicitantes, serán tramitados en términos de las disposiciones que para tal efecto determinen la legislación aplicable.

​“Así vamos a garantizar que los estudios e investigación de las diversas disciplinas jurídicas vayan dirigidas al mejor desempeño de la función notarial y para la difusión y puesta en práctica de sus principios y valores se instituye la carrera notarial, que garantiza la capacitación continua y permanente de los notarios en beneficio de la sociedad”, consideró.

Estimó conveniente fortalecer las facultades de los notarios para que este gremio colabore con las autoridades públicas en atender asuntos inaplazables de orden público o de interés social, programas de regularización de la tenencia de la tierra o de fomento a la vivienda y otros que satisfagan necesidades colectivas, además de aquellos que señalen las leyes electorales.

“En la constitución del Colegio de Notarios, reconocido como medio necesario para el cumplimiento de la garantía institucional del Notariado, se amplía el número de vocalías con el fin de que su designación represente más regiones de la entidad y lleven al Consejo Directivo, la opinión y el sentir de todos los notarios”, propuso.

Precisó que la iniciativa de ley también contempla que la asignación de notarios no obedezca a intereses particulares o compromisos políticos con el Poder Ejecutivo del Estado, por lo que está prevista la creación de la figura del aspirante a la función notarial que atenderá a una convocatoria, cuyos requisitos para obtener el nombramiento deberán cumplir y así asegurar que quienes ocupen cargos de esta naturaleza, sean profesionistas capacitados, éticos y responsables, que desempeñen su trabajo con eficacia para los michoacanos.

“Se incorpora como aspecto relevante la constitución de un fondo de garantía del notariado, como un efectivo instrumento para responder de la actuación de los notarios en el ejercicio de su función, con lo que el particular contará con la seguridad de que las operaciones encomendadas a los fedatarios estén garantizadas desde su inicio” explicó.

Finalmente dijo que también incluirán el sello de autorización y protocolo para que estos puedan ser físicos o electrónicos. Este mecanismo ubica a nuestro Estado como innovador a nivel nacional en cuanto a disposiciones digitales se refiere. Asimismo quedó asentado en la ley dar respuesta a una serie de inquietudes de los prestadores de los servicios notariales consistentes en regular con precisión lo relativo a las ausencias, suplencias, asociaciones y permutas.