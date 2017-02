No se han cumplido compromisos para detener a foráneos

-Se mantienen levantamientos o descensos de pasaje en lugares no autorizados

Oscar De La Rosa, Zamora

Concesionarios de la Unión de Transportistas del Valle de Zamora acusaron de inoperancia a la delegación de la Comisión Coordinadora de Transporte (COCOTRA), así como al Ayuntamiento para evitar la invasión de rutas establecidas en la zona urbana, lo que ha generado mermas para el sector hasta en un 30 por ciento.

“Desde el año pasado se establecieron compromisos puntuales que no han cumplido en su totalidad porque continuamos con ese tipo de problemas, especialmente con las unidades que prestan su servicio rumbo a Tangamandapio, Chavinda, Ecuandureo y la Cañada de los Once Pueblos, que es donde vemos las principales afectaciones”, puntualizó José Luis Ramírez Victoria, presidente de la organización.

Comentó que se mantienen los levantamientos o descensos de pasaje en lugares que no están autorizados, de acuerdo a los propios itinerarios otorgados por la COCOTRA, lo cual atenta en contra del transporte local, ya que se invade la autonomía que tienen los transportistas en el municipio.

Recordó que las acciones efectuadas por COCOTRA y el Ayuntamiento, en materia de operativos, son limitadas porque existen pocas unidades sancionadas y los propietarios de las mismas vuelven a incurrir en faltas, pese a recibir las recomendaciones pertinentes para abstenerse de realizar esas acciones

“No estamos en contra de que ingresen al municipio; sin embargo, deben hacerlo a través de las vías respectivas. Tienen la central camionera para hacer el ascenso y descenso de pasaje, pero la realidad es que no usan el espacio para prestar ese servicio; es un elefante blanco actualmente”, dijo.

Subrayó que existe una molestia generalizada en el sector y hasta el momento han descartado cualquier posibilidad de un paro de transporte para no afectar a la población; sin embargo, dijo que estarían en condiciones de hacerlo al no haber una respuesta contundente de parte de las autoridades competentes.

Finalmente dijo que lo último que desea evitar el sector de transporte es una confrontación entre los grupos de transporte, por lo que apelan de nueva cuenta al diálogo, pero también a la voluntad de las autoridades estatales y municipales que se han quedado cortas en las expectativas trazadas por el sector de transporte.



