“No queremos robar espacios, buscamos un área verde”

Miércoles , 28 de septiembre de 2016

-Vecinos de 20 de Noviembre aclaran

-Amenazan con cerrar calle si no cumplen petición

-Director de planeación subrayó que dieron permiso para construir barda perimetral en zona



Oscar De La Rosa, Zamora

“No queremos robarle tierra a un particular. Lo único que pedimos es un área verde para que niños de diferentes colonias puedan tener un área de recreación, ante la carencia de esos espacios en la colonia 20 de Noviembre”, aclararon vecinos de dicho desarrollo habitacional, tras el conflicto legal que fue generado durante estos días por la invasión que hicieron a la propiedad de un particular.

Los quejosos se movilizaron rumbo a la presidencia municipal. Fueron atendidos por Sergio Arreola Pérez, director de planeación y desarrollo urbano, quien confirmó a los vecinos que el Ayuntamiento ya otorgó un permiso al particular, a través de su representante José María Galindo, para que inicie la construcción de una barda perimetral en el costado oriente de lo que actualmente es el Par Vial 20 de Noviembre.

Jesús González Avalos, presidente de la colonia, subrayó que la medida del gobierno municipal es una afrenta a los intereses de los vecinos porque según él: “debieron tomarnos en cuenta, antes de otorgar el permiso”, pese a que el espacio que invadieron de manera reciente es una propiedad particular.

En un recorrido realizado por EL INDEPENDIENTE en el lugar pudo constatarse que algunos vecinos de esa zona, usan el espacio invadido como cochera o incluso para acrecentar el tamaño de sus propiedades, pese a que Rubén Nuño Dávila informó a este rotativo, en declaraciones anteriores, que el dueño del terreno cedió 4 metros a cada uno de los vecinos, después de concluido el Par Vial 20 de Noviembre.

Al respecto, el presidente de la colonia, dijo que están conscientes de esa situación de algunos vecinos de la colonia y dio su palabra para que en el momento en que se termine de rellenar con tierra, la zona invadida, sean retiradas las unidades del lugar, porque insistió en que el objetivo es convertir el espacio en un área verde.

“La situación del estacionamiento es conflictiva para nosotros, porque se supone que en el tramo de la 20 de Noviembre, frente a Hacienda Los Ángeles, hay un predio que debió ser destinado para dicho fin; sin embargo, las autoridades no han hecho nada al respecto y además vimos que el particular, que ahora nos reclama su terreno, nos robó algunos metros en ese espacio, por lo que no hay los cajones suficientes para que los vecinos puedan acomodar sus unidades”, explicó.

Enfatizó que harán el cierre de la calle 20 de Noviembre de no cumplirse la petición de la construcción del área verde y de continuar supuestas amenazas por parte del representante del propietario del terreno, pese a que fueron advertidos por el gobierno municipal de no emprender esas acciones, ya que utilizarán la seguridad pública para impedir afectaciones a terceras personas.

“Dicen que es un tema que no les compete, al ser un asunto entre el particular y nosotros; sin embargo, consideramos que deben asumir una postura clara al respecto porque es una situación que puede afectar a la población de esa parte del municipio”, finalizó.



Numeraria

80 vecinos en conflicto por invasión del terreno