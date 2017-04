No queremos jóvenes para irse a contratar, buscamos que sean emprendedores

-Puntualizó diputada Noemí Ramírez y director del Tec Zamora en conferencia para estudiantes

-Fueron instruidos para iniciar proyectos empresariales y cristalizarlos

-En México hace falta redireccionar educación de alumnos para lograr resultados en emprendedurismo: Gustavo Arias

Oscar De La Rosa, Zamora

“No queremos jóvenes para irse a contratar, buscamos egresados que sean emprendedores. Las cosas no son sencillas, pero es cuestión de no rendirse y no dejarse vencer por lo que se pueda presentar en ese crecimiento personal. El reto es tener voluntad y constancia para que exista ese cambio de cultura”, coincidieron la diputada local del distrito VI de Zamora, Noemí Ramírez Bravo y el director general del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora (ITESZ), Gustavo Arias Mendoza, en el marco de la puesta en marcha de la conferencia Emprendiendo desde cero, efectuada en dicha institución.

La legisladora zamorana reconoció el Interés de los jóvenes por querer emprender, salir y buscar ser guías de un proyecto y consideró que en Michoacán hay mucho talento que se puede explotar con la voluntad de los diferentes niveles de gobierno para cristalizar los proyectos porque hay mucho potencial en lo que respecta a ideas para nuevos procesos de producción.

Durante la conferencia participaron estudiantes del ITESZ, UNIVER y Universidad de Zamora. El taller Emprendiendo desde Cero fue expuesto por conferencistas del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y el Instituto Michoacano de la Juventud (IMJUVE), quienes ahondaron en el tema de buscar cristalizar diferentes proyectos.

El director del ITESZ consideró la necesidad de generar el enamoramiento de la investigación científica, debido a que actualmente no existe una preocupación real de las diferentes instituciones educativas con relación al emprendedurismo y administración de empresas, hasta que los alumnos se encuentran avanzados en los últimos semestres.

“En México no hemos logrado dar la nota porque falta modificar los procedimientos para que los jóvenes que llegan desde el inicio conozcan ese tipo de información, así que no es una falta de interés lo que frena el desarrollo de esta cultura, ya que vemos estudiantes y jóvenes entusiastas en el tema”, dijo.

Puntualizó que entre la incubación de empresas y las fortalezas que pueden lograrse a través del emprendedurismo se pueden generar condiciones económicas favorables para esta región y dijo que el ITESZ está en disposición de trabajar para lograr ese objetivo.

Finalmente Noemí Ramírez dijo que buscará abrir las puertas necesarias para que los jóvenes que están interesados en lograr consolidar un proyecto puedan hacerlo y que sus ideas no se queden sin ser aprovechadas.

Numeraria

-350 jóvenes participaron en la conferencia

-2 mil 600 alumnos tiene el Tec de Zamora