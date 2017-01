No hay lugar para sepultar más difuntos en Panteón Municipal

-4 mil gavetas disponibles son utilizadas para familiares de difuntos

-70 por ciento de servicios son canalizados hasta cementerio del Cerrito de Ortiz

-No hay planes para una clausura inmediata del inmueble



Oscar De La Rosa, Zamora

No hay un lugar disponible para sepultar difuntos de nuevo acceso en el Panteón Municipal. Las 4 mil gavetas que se encuentran en el cementerio son utilizadas únicamente para los familiares de los difuntos que por alguna razón cuentan con un espacio debido al pago de perpetuidad o refrendo en el camposanto.

El 70 por ciento de los servicios de inhumación son realizados en el panteón Resurrección que está ubicado a un costado del Cerrito de Ortiz, en donde incluso han acondicionado nuevos espacios para dar cabida a nuevos difuntos y que no represente un problema para las familias llevar a cabo la práctica.

Mónica Guadalupe Vega Sánchez, administradora del panteón municipal, informó que los servicios ofrecidos en el Panteón Municipal están destinados únicamente a quienes están en condiciones de sepultar a sus difuntos por contar con un espacio en el cementerio.

“Hay otros casos en donde a consecuencia de que no han cubierto su pago de refrendo o perpetuidad no podemos ofrecer el servicio de inhumación. Es una manera de comprometer a las personas a ser cumplidas con el pago de ese derecho porque de lo contrario no están en condiciones de solicitar que su espacio pueda ser utilizado”, explicó.

Aseguró que por el momento no existe ningún plan seguro para llevar a cabo una clausura inmediata del inmueble porque está en condiciones de continuar con la apertura y servicio a la población que así lo requiera.

“Esa determinación tendrá que ser de las autoridades municipales respectivas. Hasta el momento no han notificado nada claro al respecto porque la intención de una eventual clausura del espacio. Seguimos en servicio a la población hasta que no llegue el momento para llevar a cabo ese trámite”, finalizó.



Numeraria

1930 fue inaugurado el Panteón Municipal